P13M shabu gikan 18-anyos nga lalaki

Duha ka kilo sa gituohang shabu nasakmit gikan sa 18 anyos nga high value individual (HVI) sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit (RPDEU) 7 atol sa gilusad nga buy-bust, alas 5:45 sa hapon sa Dominggo, Disyembre 24, 2023, sa dalan B. Aranas, Barangay San Nicolas, dakbayan sa Sugbo.

Ang suspek giila sa mga saksi nga si Angelo Flores, alyas AJ, lumad nga taga Sitio Lawis, Brgy. Suba, dakbayan sa Sugbo apan kasamtangan nga nagpuyo sa Brgy. San Nicolas.

Ang duha ka kilo sa gituohang shabu dunay standard drug price nga P13,600,000.

Sa imbestigasyon sa kapu­lisan nasuta nga si Flores gitumbok nga bodegero sa usa ka drug personality nga naa sa Cebu City Jail (CCJ) Male Dormitory. Siya ang gisaligan nga mo dispose sa ilegal nga drugas.

Ang Police Regional Office (PRO 7) nakadawat og impormasyon labot sa ilegal nga negosyo ni Flores nga tungod ani, gipaubos nila sa usa ka semana nga case build up.

Giingong maka-dispose ang suspek og duha ngadto sa tulo ka kilos sa gituohang shabu matag semana.

Sa validation, dunay pending nga kaso si Flores sa Branch 5 sa Regional Trial Court (RTC) sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa kalapasan sa Section 5 ug 11 Article II Republic Act 9165 human siya nadakpan niadtong 2021 sa Lapu-Lapu City Police Office apan nakagawas sa dihang mi avail sa plea bargaining agreement.

Tungod niini, ang hepe sa PRO 7 Police Brigadier General Anthony Aberin nidayeg sa iyang mga personnel nga nakasikop sa suspek ug kampanya batok ilegal drugas sa Central Visayas magpadayon bisan sa holiday season.

“Our campaign against illegal drugs driven by the BIDA program of SILG Atty. Benjamin Abalos Jr., and PNP’s 5-Focused Agenda, will spare no one, even this holiday season,” matod ni Aberin.