P143M gi-smuggle nga sigarilyo, P5M suborno nasakmit sa HPG

Gipahibalo sa Philippine National Police-Highway Patrol Group (PNP-HPG) sa Biyernes, Disyembre 19, 2025, ang pagkasakmit sa mga smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og P143 milyunes gikan sa duha ka container truck nga nadakpan sa Quezon City.
Sa press briefing sa Camp Crame, giingon ni PNP Acting Chief Lt. Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. nga ang mga trak gibabagan subay sa Araneta Avenue sa Quezon City tungod sa mga traffic violation niadtong Disyembre 17. Niresulta kini sa pagkasikop sa unom ka indibidwal ug pagkasakmit sa mga kontrabando, lakip na ang P5 milyunes nga cash nga gigamit unta sa mga drayber sa trak sa pagsuway og suborno sa mga nidakop nga opisyal.
Matod niya, nagpadayon pa ang imbestigasyon aron mahibaw-an kon diin gikan ang maong mga kargamento ug kinsa ang mga mastermind sa operasyon sa smuggling.
Sumala ni HPG Director Brig. Gen. Hansel Marantan, ang inisyal nga impormasyon nagpakita nga ang kargamento gikuha gikan sa usa ka dapit sa baybayon sa Bauan, Batangas ug ihatod unta ngadto sa Valenzuela City base sa mando sa wala pa mailhing mga indibidwal.
Kini nga nadiskobrehan nag-tuk-mod sa dinaliang koordinasyon sa Bureau of Customs ug uban pang mga ahensiya alang sa case build-up ug mas lawom nga imbestigasyon.
Samtang, ang mga sakop sa Regional Highway Patrol Unit 3 nga nakabase sa Camp Olivas sa Pampanga nipahigayon og malampusong entrapment operation human makadawat og kumpirmadong impormasyon nga dunay mga indibidwal nga mosulay sa pagsuborno sa mga opisyal sa gobiyerno baylo sa pagpagawas sa mga gi-impound nga trailer truck.
Matod ni Marantan, ang mga tag-iya sa trak niadto mismo sa opisina sa Regional Highway Patrol Group sa Police Regional Office-Central Luzon aron subornohan ang mga police investigator. Ang mga suspek nitanyag sumala pa og total nga P5 milyunes.
“As a result of the entrapment operation, three male individuals of legal age were arrested, and bribe money was recovered, properly inventoried, and secured as evidence,” matod ni Marantan.
“The catch there is you see how brazen these people to bring the money inside the office of the HPG and doing it with impunity. They seem to have no respect anymore to the enforcer. That’s why HPG Region 3 immediately trapped and arrested them right away,” sigon niini.
Ang mga suspek gipahibalo na sa ilang mga katungod ug anaa na karon sa kustodiya, samtang giandam na ang mga kasong kriminal alang sa direct bribery ug uban pang kalapasan nga ipasaka sa korte. /PNA