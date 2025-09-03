P14.6 M nga skywalk sa Lapu-Lapu, wa mahuman

Kapin sa tuig nga skywalk project sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City nagkantidad og P14.6 milyunes ang walay human-human.
Kini tungod sa giingong mga babag sa pag-access ug mga hulga sa kaluwasan.
Ang mga molupyo nabalaka bahin sa kaluwasan sa mga bata ug mga senior citizen nga motabok sa karsada, ug nanawagan sa dinaliang pagpatuman sa proyekto.
Matod ni Daffodil Jugan, Public Information Officer sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Cebu 6th District Engineering Office, nga ang kalangan tungod sa duha ka dagkong babag.
Kini mao ang presensya sa mga illegal settlers nga nakababag sa construction zone ug dunay high-tension wire nga gipanag-iya sa Mactan Electric Company nga nakahulga.
Ang skywalk target nga mahuman sulod sa 188 ka adlaw nga orihinal nga nagsugod niadtong Pebrero 14, 2024, ug mahuman sa Nobiyembre 17, 2024.
Ang proyekto gipatuman sa DPWH Cebu 6th District Engineering Office, uban sa GSixty Construction Services isip contractor. / DPC