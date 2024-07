P149.9M gahin sa pagtukod og gabion dams gipalabang

Giaprubahan sa Sangguniang Panlungsod ang resolusyon nga magpundo alang sa gisugyot nga pagtukod og mga dam sa kabukiran sa Dakbayan sa Sugbo atol sa ika-16 nga Sangguniang Panlungsod 3rd session sa Cebu City Hall niadtong Hulyo 10, 2024.

Si City Councilor Jerry Guardo, kinsa maoy nangulo sa committee on infrastructures, maoy niduso sa resolusyon nga nagpakita sa Program of Work and Estimates ug giandam sa Department of Engineering and Public Works (DEPW).

Ang gisugyot nga resolusyon maoy tubag ni Antonio Tompar sa Mactan Rock Industries, Inc., atol sa 888 Forum nga gipahigayon niadtong Oktubre 15, 2019, aron magtukod og dugang mga dam sa kabukiran sa Metro Cebu.

Sa gisugyot nga resolusyon, si Tompar gikataho nga niingon, “If we are able to harness the surface water in the rivers through the construction of gabion dams in the uplands, it can sustain Metro Cebu during the rainy season.”

Ang mga gabion dam mao ang gagmay nga mga dam nga gigamit sa pagpakunhod sa katulin ug pagpugong sa pagkabanlas sa mga lugar nga adunay mga suba o kusog ang bul-og sa tubig.

Ang budget sa pagpatukod og mga dam sa kabukiran mokabat sa P149, 962, 027.57.

Sa pakighinabi sa telepono sa Sabado, Hulyo 13, 2024, si Konsehal Jerry Guardo niingon nga ang DEPW niila sa pito ka mga dapit sa bukirang barangay sa amihanang distrito sa dakbayan sa Sugbo nga tukuron og mga dam.

Ang mga mini dam nga tukoron sa Cebu City anha sa Pulangbato, Agsungot, Binaliw, Pit-os, Bacayan, ug Talamban river.

Kini nga gisugyot nga pagtukod girekomendar isip usa sa mga prayoridad nga proyekto nga ipahiangay sa kausaban sa panahon atol sa usa ka miting sa National Economic and Development Authority, diin giimbitar ang committee on infrastructures.

Subay niini, ang resolusyon nag-ingon nga ang pagpundo sa pagtukod sa mga dam mahinungdanon alang sa tibuok dakbayan sa Sugbo sanglit, sumala sa taho sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA), adunay nagkadako nga posibilidad nga maporma ang La Niña gikan sa Hunyo ngadto sa Agusto sa 2024.

Dugang pa, gipadayag usab nga ang pagpundo sa konstruksyon maghatag og paglaom ug kadasig sa kausaban sa sektor sa agrikultura, mapugngan ang grabe nga pagbaha ug pagdahili sa yuta, ug mapugngan o maminusan ang kadaut sa mga imprastraktura sa gobyerno.

Matod ni Guardo nga nangayo na og pundo ang maong resolusyon gikan sa executive department, ug naa na kanila ang pagpangita sa kantidad.

Ang kinatibuk-ang pundo alang sa environmental flood control system sa tuig 2023 gi-defund sa City government. / JPS