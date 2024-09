P14M alang sa tipsters pagdakop kang Quiboloy

Pipila ka wala mailhing impormante, kansang mga tip nisangpot sa pagkasikop sa televangelist nga si Pastor Apollo Quiboloy ug upat ka kaubang akusado niadtong gabii sa Septiyembre 8, 2024, makadawat og P14 milyunes nga reward gikan sa duha ka institusyon sa hustisya sa kagamhanan.

Ang reward, unang gianunsyo niadtong Hulyo sa wala mailhing “private individuals” ug “friends,” gikompirmar sa Philippine National Police (PNP) ug Department of the Interior and Local Government (DILG) niadtong Septiyembre 10, 2024.

Kini human sa diskusyon nila ni DILG Secretary Benhur Abalos, PNP Chief Police General Rommel Marbil, ug Police Regional Office-Davao (PRO-Davao) Director Police Brigadier General Nicolas Torre III niadtong Septiyembre 9, human boluntaryong misurender ang KOJC leader ug mga misyonaryo niini.

"Definitely, ito pong reward na P10 milyon para kay Pastor Quiboloy at tag-iisang milyon para doon sa apat ay ibibigay po iyan sa mga impormante," matod sa PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo.

Tungod sa mga kabalaka sa seguridad, gitago sa mga awtoridad ang mga identidad ug lokasyon sa tipsters.

"We cannot really reveal kung sino po sila at ilan po sila because manganganib po ang kanilang mga buhay. So pag-uusapan pa po yan kung sino-sino po yung entitled sa reward," sigon ni Fajardo.

Si Quiboloy, uban nila ni Cresente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Cemañes, ug Jackielyn Roy, gitanggong sa custodial center sa PNP sukad sa ilang pagkasikop.

"Bago mahuli itong si Canada may isang hindi nagpakilalang caller ang tumawag sa hotline ng Regional Investigation and Detective Management Division ng office sa Region 11 para i-report sa police na nakita niya ang isang babae na kamukha ng nasa litrato ng wanted poster na nilabas ng PNP na may reward na P1 million," pulong ni Abalos sa press conference.

Si Quiboloy ni-surrender human giingong nakadawat og ultimatum nga motahan sa kaugalingon sulod sa 24 oras o moatubang sa raid sa kapulisan sa KOJC site.

Ang mga taho nagpakita nga si Quiboloy ug ang ubang miyembro ningtahan sa Intelligence Service sa Armed Forces of the Philippines (ISAFP) ug gihatod ngadto sa Camp Crame sa Quezon City niadtong Domingo sa gabii, Septiyembre 8, 2024. / DEF