P1.4M nga shabu nasakmit sa Inayawan Police Station

Kapin sa P1.4 milyon nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa mga sakop sa Inayawan Police Station 7 sa Cebu City Police Office atol sa gilusad nga buy-bust sa Drug Enforcement Unit sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Captain Troy John Lalamunan alas 8:50 sa gabii, Sabado, Oktubre 17, 2026, sa Sitiyo Apple, Barangay Cogon Pardo.
Ang suspek nga nadakpan giila nga high value individual mao si Patrick Cavan nga nagpuyo ra sab sa maong dapit.
Nasakmit sa kapulisan ang upat ka dagkong pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 210 gramos nga dunay standard drug price nga P1,428,000.
Apil sa nasakmit ang P15,000 nga buy-bust money, itom nga sling bag nga gisudlan sa ilegal nga drugas nga giduso na sa PNP Cebu City Forensic Unit Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis.
Una na nga nakadawat og impormasyon ang kapulisan labot sa kalambigitan ni Cavan sa pagpayuhot sa ilegal nga drugas.
Gipaubos dayon ni sa monitoring ug validation ug sa dihang nasuta nga tinuod ang impormasyon, gilusad dayon ang anti-illegal drug operation nga niresulta sa iyang pagkasikop. / AYB