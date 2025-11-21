P1.5 B nga projects sa Cebu City wa mapatuman

Kapin sa P1.5 bilyones nga kantidad sa mga proyekto sa Local Development Fund (LDF) sa Dakbayan sa Sugbo ang wa mapatuman sukad sa 2016.
Ang mga opisyal nag-review aron mapadali ang mga paningkamot alang sa mga komunidad nga nadaut sa Bagyong Tino.
Ang wa mapatuman nga mga proyekto ang natuki sa special meeting sa Cebu City Development Council (CCDC) nga gihimo sa Waterfront Cebu Hotel and Casino, nga gipangulohan ni Mayor Nestor Archival ug uban ni ABC President Franklyn Ong, mga kapitan sa barangay, mga sakop sa DPWH, mga miyembro sa CCDC, ug mga department head sa City Hall.
Si Mayor Archival niingon nga daghan sa mga LDF nga niabot nag 10 ka tuig ug di na mapahimuslan tungod sa mga pagbag-o sa lagda, pagkalangay sa pagpatuman, ug pagbag-o sa mga prayoridad sa paglambo.
Gipasabot niya nga ang mga proyekto ibasura na pagkahuman maaprubahan ang Enhanced Implementing Plan (EIP) sa dakbayan.
Unang kabalaka: relokasyon sa mga pamilya sa mga eskuylahan ug temporaryong kapuy-an.
Gidasig ni Archival ang mga barangay nga pangitaon ang magamit nga yuta nga mahimong paliton sa dakbayan alang sa relokasyon sa mga pamilyang nawad-an og kapuy-an, labi na ang mga naa sa mga peligrosong dapit.
"Mangita mo’g lugar nga mapalit. We need you to identify possible areas for relocation so we can move our affected families out of danger zones and temporary shelters," ang mayor misulti sa mga opisyal sa barangay.
Ang Barangay Bacayan nipahibawo sa kapin 500 ka mga apektadong indibidwal.
Ang mga magtutudlo usab nanghangyo nga ang mga claasroom ayohon dayon.
Si acting Vice Mayor Winston Pepito nisugyot sa tulo ka ektarya nga lugar sa Barangay San Jose nga mahimong gamiton isip relocation area.
Si Ong nipasalig og hingpit nga suporta sa mga barangay.
Si Architect Anne Cuizon sa CPDO nagpahinumdum sa tulo ka metro nga easement gikan sa natural nga mga agianan sa tubig.
Gidasig ni Archival ang mga kapitan sa barangay nga tapuson ug ihatag dayon ang ilang mga plano.
Ang special session sa CCDC naglakip usab sa mga update sa mga inisyatiba sa pagpahimulos sa siyudad ug usa ka rebyu sa mga nahabilin nga LDF nga butang nga nadawat sa kasamtangang administrasyon. / CAV