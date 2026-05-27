P150M gigahin alang sa pagpaayo sa Marcelo B. Fernan Hall of Justice

Gigahinan og P150 milyunes nga pundo sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang rehabilitasyon sa Marcelo B. Fernan Hall of Justice nga dugay na nga gipasagdan tungod sa sunodsunod nga mga katalagman.
Gipahibawo ni Atty. Felix Mari “Ace” Durano nga kini paagi sab nga maluag-luagan ang mahimong magamit nga pasilidad sa Court of Appeals.
Sa nasayran, kuhaon ang pundo niini sa Development Fund ubos sa 2026 budget nga gitagana alang sa pag repair sa building human sa 13 ka tuig na nga wala kini magamit sukad sa 2013 nga linog.
Base sa kwentada sa Kapitolyo, ang gitagana nga pundo alang pa lamang sa inisyal nga phase kay kon kompletuhon kini moabot og P400 milyunes.
Una na nga gituki sa kagamhanan ang pagpasusi sa edipisyo aron masuta ang mga lakang nga angay himuon niini diin subay sa gihimong assessment ipaubos na kini sa demolition tungod sa naangkon nga guba sa milabay'ng mga kalamidad.
Sa kasamtangan, nagpadayon pa ang diskusyon kabahin sa bag-ong arrangement sa Kapitolyo tali sa Department of Justice (DOJ) alang sa pag-manage sa edipisyo./ ANV