P1.5M kita sa CCSC human gibuksan sa Hulyo 2024

Gipahibawo ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia atol sa press conference Lunes, Agusto 19, 2024, human mipresentar ang management board sa Cebu City Sports Center (CCSC) sa posible nga kitaon sa maong pasilidad.

Nasayran nga ang CCSC mikita og P1.5 milyones gikan sa mga gibayad human sa usa ka buwan nga gibuksan niadtong Hulyo 23, 2024.

Samtang giklaro sab ni Garcia nga ang rubberized track oval nga gikatakda nga ipaubos na sab sa major renovation human sa pagpahigayon sa Pasigarbo sa Sugbo sa Agusto 25–26, 20224.

Anam anam ang pag-ayo sa maong track oval diin maghatag og higayon sa publiko nga makagamit gihapon sa maong facility.

Matod pa sa acting mayor nga ang maong proposal sa board magkinahanglan nga adunay suggestions ug comments gikan sa contractor ug engineers.

Sa pangutana kalabot sa timeline sa maong renovations gikan sa pagsugod ngadto na sa pagtapos, si Garcia mitubag: “But I’m not an expert. I’m not an engineer, I’m only a lawyer so I have to seek clarification from the city engineer and the contractor.”

Apan siya mipasalig nga dili kini hingpit nga sirhan atol sa pag-ayo tungod kay adunay ubang sporting facility nga dili maapektuhan.

Sa sayo pa, migawas sa taho sa SunStar Cebu ang ang CCSC naalkansi og P60,000 matag adlaw human kini gisira niadtong Mayo 2023 tungod sa renovation ug repair work agi og pangandam sa 2024 Palarong Pambansa.

Kon hisgustan ang kita lang track oval moabot kini ngadto sa P17,500 ang adlaw gikan sa entrance fee sa mga mogamit niini. / JPS