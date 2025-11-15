P16.3M nga shabu nasakmit sa Palo, Leyte

Kapin sa duha ka kilo nga shabu ang nasakmit atol sa gilusad nga buy-bust sa Barangay Guindapunan, Lungsod sa Palo Probinsya sa Leyte alas 8:40 sa gabii, Biyernes, Nobiyembre 14, 2025 nga niresulta sa pagkasikop sa mag-live-in partner nga mga fruit vendor.
Ang operasyon gilusad sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) - Cebu Provincial Office inabagan sa PDEA-8, Leyte Police Provincial Office, ug Naval Forces Central.
Si PDEA7 Director Joel Plaza niila sa ilang nadakpan nga sila si alyas Ana, 23 ug ang iyang kaipon nga si alyas Buding, 34 pulos fruit vendor mga residente sa Barangay Poblacion 6, Cabadbaran City, Agusan del Norte apan kasamtangan nga nag- abang og balay sa maong lugar sulod na sa duha ka buwan.
Nasakmit atol sa operation ang 21 ka dagkong pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 2.4 kilos nga dunay estimated average market value nga P16.3 million lakip na ang buy- bust money, duha ka cellphone, duha ka timbangan ug ubang mga ebidensya.
Matod ni Leia Alcantara information officer sa PDEA 7 nga usa ka buwan nila nga gipaubos sa case buildup ang mga suspek.
Makabaligya ang mga suspek og 10 kilos nga shabu matag semana gikan sa ilang tinubdan nga gisubay pa kung kinsa ug unsa nga grupo alang sa himuon nga follow-up operation.
Dugang ni Alcantara nga base sa monitoring ang duha mao usab ang mo-supply og shabu sa Central Visayas nga maoy hinungdan nga ilang gilargahan aron ipaubos sa buy-bust.
Ang mga nakuha nga ebidensya giduso na sa PDEA 8 Office Laboratory alang sa chemical analysis ug gibalhog sa temporary custodial facility ang mga suspek. / AYB