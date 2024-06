P163M ‘shabu’ naglutaw sa kadagatan sa Ilocos Sur

Nikabat sa 42 ka pakete sa crystalline substance nga gituohang methamphetamine hydrochloride (shabu) ang nakaplagan sa kadagatan sa Ilocos Sur.

Sa pakighinabi sa telepono kang Police Regional Office (PRO) Ilocos Director Brigadier General Lou Evangelista niadtong Miyerkules, Hunyo 26, 2024, iyang giingon nga usa ka grupo sa mga mananagat ang nakarekober og 24 ka pakete sa illegal nga substansiya nga nagkantidad og P163 milyones, gikan sa kadagatan sa San Juan, Ilocos Sur, niadtong Lunes, Hunyo 24.

Matod niya 18 ka pakete sa shabu ang narekober niadtong Miyerkules lang sa buntag sa palibot sa Cauayan.

Si Evangelista niingon nga ang illegal nga mga kontrabando giputos sa silver nga pakete nga adunay marka nga pulong nga Chinese.

“It turned out during the inspection and examination ng ating forensics sa Ilocos Sur ito ay positive na shabu,” matod ni Evangelista.

Si Evangelista niingon nga iyang gimanduan ang iyang mga sakop sa pagpahigayon og follow-up inspection sa kadagatan sa Ilocos Sur, ingon man pagbutang og checkpoint isip preventive measure kon ugaling anaa sa lugar ang mga sakop sa grupo nga responsable sa pag­hakot sa illegal nga drugas.

Ang Philippine National Police (PNP) Maritime Group nipakatap usab og tulo ka teams aron sa pagpatrolya sa baybayon sa probinsiya.

“Nag-report sa akon ang regional maritime unit comman­der nga nagsugod sila sa pag-usisa sa tubig-dagat. Of course, meron din kaming mga coastal barangay information network nga most likely will relay information if there will be such similar occurrences nga makita sa laot,” matod ni Mari­time group director Brigadier General Jonathan Cabal. / TPM / SunStar Philippines