P16K nga whisky gi-shoplift; ibaligya, ipalit og shabu

Nasakpan sa security ang usa ka lalaki nga nangawat og duha ka Johnnie Walker whisky nga wala moagi sa cashier sa usa ka supermarket nga naa nahimutang sa Baseline, Barangay Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo alas 9:30 sa buntag, Lunes, Agusto 18, 2025.
Ang nabalhog sa Abellana Police Station 2 sa Cebu City Police Office giila nga si Niño Rey Cosido, 21, taga Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga nabantayan sa guwardiya sa supermarket ang suspek nga kadudahan og lihok nga maoy hinungdan nga iya kining gipanid-an.
Nikuha ang suspek og duha ka botelya sa Johnnie Walker Whisky nga mokantidad ang tanan sa P16,000 ug nigawas sa exit nga wala mobayad sa cashier.
Gidakop ang suspek ni Ern Benedict Tribunalo Secuya ug gi-turn over sa Abellana Police Station 2.
Giangkon ni Cosido ang krimen ug matod niya nga iya ning ibaligya aron ipalit og shabu.
Nasayran nga kadaghan na madakpan si Cosido sa bisan asa nga police station sa kaso sa kawat. / AYB