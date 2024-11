P17.2M balor sa shabu nasakmit

Moabot sa P17.2 milyunes nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa Bohol Police Provincial Office (BPPO)) sa managlahing an­ti-illegal drug operations sa Sabado, Nobiyembre 9, 2024.

Unang operasyon gilusad sa mga personnel sa Provincial Intelligence Unit (PIU), alas 7:54 sa buntag sa Barangay Guiwanon, lungsod sa Tubigon nga niresulta sa pagkasikop sa giilang high value individual (HVI).

Ang nadakpan giila nga si Danilo Refulle Jr. alyas Melo, 25, residente sa Purok 4, Barangay Pooc Oriental, Tubi­gon.

Nakuha sa mga operatiba ang dagkong putos sa gituohang shabu nga gisulod sa Chinese tea bag nga motimbang sa duha ka kilo nga dunay standard drug price nga P13,600,000.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Joemar Pomarejos, hepe sa PIU, ang ilang target nga si Refulle naila na nga drug personality sa Tubigon nga maoy supplier sa mga drug personality sa mga kasikbit nga lungsod.

Siya matod pa ang misunod sa iyang amahan nga usa usab ka drug pusher nga namatay atol sa war on drugs samtang ang iyang uyoan kombiktado sa illegal nga drugas nga naa na karon sa Abuyog Penal Farm sa Leyte.

Sa ilang nakuha nga kasayuran, ang iyang uyoan maoy iyang supplier sa illegal nga drugas nga bisan og nabilanggo na, padayon sa iyang illegal nga kalihukan.

"The suspect is a known drug personality in the municipality of Tubigon, ang father nya ay known drug personality. Meron sya uncle na convicted drug personality (sa Abuyog, Leyte) 'yun ang source ng drug trade nila," matod ni Poma­rejos.

Pagka alas 8:52 sa gabii sa susamang petsa, nadakpan usab nila ang laing HVI sa lungsod sa Dauis, probinsya sa Bohol.

Ang suspek giila nga si Arvin Embradura, 42, residente sa Purok 9, Habitat, Barangay Tabalong, Dauis apan lumad nga taga Pooc, lungsod sa Dauis, Bohol.

Nasakmit sa kapulisan ang binulto sa gituohang shabu nga gisulod usab sa Chinese tea bag nga dunay gibug-aton nga 530 gramos nga dunay standard drug price nga P3.6 milyunes.

Gawas sa illegal nga drugas, nakuhaan usab kinig usa ka kalibre 9mm nga pistola sa iyang posisyon.

Gituohan sa BPPO nga ang kapin sa P300 milyunes nga nasakmit didto sa Leyte sa miaging adlaw ug ang mga nasakmit sa Bohol, dunay koneksyon tungod sa susama nga packaging niini.

Tungod niini, mopalawom pa ang kapulisan sa Bohol sa ilang imbestigasyon kon asa giagi ang maong gidaghanon sa illegal nga drugas sa ilang lalawigan.

Ang bag-ong hepe sa kapulisan sa BPPO nga si Police Colonel Arnel Banzon midayeg sa iyang mga personnel sa malampuson nga anti-illegal drug operation.

Sa ilang gihimong nga debriefing sa mga suspetsado, duna kini gipanghatag nga impormasyon kon kinsa ang nag-supply nila sa illegal nga drugas nga maoy sunod nila nga target sa follow up operation.

Matod ni Banzon, nagsu­god ang impormasyon sa mga nanglabay nga mga dakop nganong ilang nakuha ang mga dagkong drug persona­lity.

Dunay mga street level individual nga mihatag og kasayuran nga nagtumbok sa ilang tinubdan nga miresulta sa pagkasikop sa duha.

"Nahibaw-an namo ni siya thru series sa buy-bust ba, gikan sa street level hangtod nga naabot sa pinakadako nga drug personality. So, taas-taas ni siya nga intelligence information unya na-develop lang sa taas nga time," matod ni Banzon.

Giangkon ni Banzon nga ang Bohol usa sa mga target sa mga durugista tungod kay daghan ang tiggamitan sa illegal nga drugas sa maong lalawigan. / AYB