P17.8M drugs nasakmit sa CV; 40 nasikop

Moabot sa 40 ka drug personalities ang nadakpan sa Police Regional Office (PRO) 7 atol sa 33 ka anti-illegal drug operations gikan sa alas 5:00 sa buntag, Biyernes, Hulyo 19, hangtod sa alas 5:00 sa hapon, Sabado, Hulyo 20, 2024.

Kini niresulta usab sa pagkasakmit sa dul-an tulo ka gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P17.8 milyunes.

Labing dagko nga nasakmit sa kapulisan mao ang opera­syon sa mga personnel sa Police Drug Enforcement Unit inabagan sa Provincial Intelligence Unit ug Cortez Municipal Police Station sa probinsya sa Bohol.

Ang maong operasyon niresulta sa pagkasikop sa duha ka high value individual ug pagkasakmit sa 1,450 gramos nga gituohang shabu nga mo- balor sa P9,860,000 ug mga drug paraphernalia.

Laing dako nga operasyon sa PDEU sa Negros Oriental Police Provincial Office didto sa lungsod sa Sibulan nga niresulta usab sa pagkasikop sa laing high value individual.

Samtang, nasakmit ang 422.60 gramos nga gituohang shabu nga dunay kantidad nga P2,873,680.

Ang Labangon Police Station sa Cebu City Police Office sa pagpangulo ni Police Major Eraño Regidor, nakasikop sa usa ka hitman ug drug personality nga nakuhaan og 295 gramos nga dunay standard drug price nga P2,006,000.

Kini nga subsob nga operasyon kabahin sa kamandoan ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, subay sa nagsingabot nga State of the Nation Address (Sona) ni President Ferdinand Marcos Jr. karong adlawa, alas 4 sa hapon, Hulyo 22, 2024.

Tanang anti-criminality program sa kapulisan sa rehiyon 7 gipahingusgan hangtod ma­tapos ang Sona.

Sa pagkutlo ning balita, ang 40 ka drug personalities kasamtangan nga gipangbalhog sa lain-laing custodial facilities sa kapulisan ug gitakdang pasakaan og mga kaso sa korte sa kalapasan sa Republic Act 9165 samtang ang mga ebidensya nga nasakmit, naa na sa kustodiya sa PNP Forensic Unit alang sa che­mical analysis.

“PRO 7’s commitment in ending the illegal drug me­nace is unwavering and until the last pusher is jailed..” matod ni A­berin.

Gimandoan ni Aberin ang tanang police units lakip na ang tanang national support units sa kapulisan sa Central Visayas nga alerto sa kanunay subay sa kalihukan sa Sona sa pangulo karong hapon. / AYB