Ang Commission on Audit (COA) nagrekomendar nga palig-onon sa Cebu Provincial Government ang koordinasyon tali sa ilang accounting office ug sa 16 ka ospital sa probinsya nga gidumala sa Kapitolyo, aron masiguro ang hustong pagrekord sa mga claim gikan sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth).
Kini human nadiskobrehan ang P183.02 milyon nga kantidad sa mga pending o wala pa mabayri nga claim nga wala nalakip sa mga libro sa accounting sa probinsya alang sa tuig 2025.
Sa ilang 2025 Annual Audit Report, girekomendar sa COA nga ang Provincial Accounting Office (PAO) ug ang mga ospital maghimo og pormal nga sistema alang sa tukma sa panahon nga pagsumite sa binulan nga listahan sa mga claim sa PhilHealth—lakip na ang mga pending nga claim, mga pahibalo nga kinahanglang ibalik sa ospital (return-to-hospital o RTH), ug mga claim nga gibalibaran o gidili (denied claims).
"We recommended and the management agreed to strengthen coordination between the PAO and the Provincial and District Hospitals by instituting a formal mechanism for the timely submission of monthly schedules of PhilHealth claims, including outstanding claims, RTH notifications, and denied claims," matod sa COA.
Ang maong rekomendasyon gihimo human nadiskobrehan nga ang mga claim sa PhilHealth nga nagkantidad og P183,023,327.11—nga gisumite sa upat ka ospital sa probinsya ug 12 ka ospital sa distrito—wala nalakip sa mga libro sa akawnting sa probinsya hangtod sa Disyembre 31, 2025.
Ang 16 ka ospital misumite og kinatibuk-ang kantidad nga P884,873,407.92 isip mga claim sa PhilHealth niadtong 2025. Niini, ang P732,653,566.71 nabayran na, samtang ang nahabilin nga P183,023,327.11 nagpabilin nga wala pa mabayri. / CDF