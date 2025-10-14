P185K nadala sa suspek sa ‘akyat bahay’, sikop

Balik na usab sa prisohan ang usa ka 29-anyos nga lalaki gipasanginlan nga nanglungkab og usa ka balay sa Barangay Talamban, Cebu City, niadtong Oktubre 13, 2025.
Ang nadakpan nga kasamtangang gitanggong sa Talamban Police Station giila nga si Mark Clifford Noval, lumulupyo sa Sityo Ipil, Barangay Basak San Nicolas, Cebu City.
Ang biktima, si Ida B. Tudtud, 58, daling ni-report sa kapulisan hinungdan nga girespondehan dayon.
Nasuta sa imbestigasyon nga ang suspek nakita sa usa ka CCTV footage nga nisakay og taxi human sa iyang pagpanglungkab aron makasibat.
Tungod niini, nipahigayon og follow-up operation ang kapulisan ug pinaagi sa kooperasyon sa taxi driver, malampusong nadakpan si Noval didto sa iyang gipuy-an.
Narekober gikan sa dinakpan ang tanan niyang gikawat nga kwarta nga mikabat sa P185,500.
Nasayran nga ang suspek bag-o pa lang nga nakagawas sa prisuhan.
Niadto lang buwan sa Hulyo, nakapyansa sa laing kaso nga pagpanglungkab ang suspek. / JDG