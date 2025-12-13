P18.75M cash aid alang sa mga magtutudlo sa Cebu City, aprobado na

Makadawat na og financial nga tabang ang mga magtutudlo sa publikong eskwelahan ug mga education worker sa Cebu City human giaprobahan sa konseho ang P18.75-milyunes nga gigahin ubos sa Local School Board (LSB).
Ang resolusyon gisagop atol sa special session niadtong Biyernes, Disyembre 12, 2025.
Ang maong lakang nagtugot sa pagpagawas sa pundo para sa Teachers and Non-Teachers Assistance Program.
Moabot sa 7,278 ka personnel sa tibuok publikong eskwelahan sa siyudad ang makabenepisyo.
Matod ni Konsehal Dave Tumulak, kini nga ayuda usa ka pag-ila sa mahinungdanong papel sa mga magtutudlo ug school staff sa pagpadayon sa sistema sa edukasyon sa siyudad.
Gidugang ni Tumulak nga ang pundo gituyo isip usa ka morale-boosting measure para sa mga education worker.
Atol sa deliberasyon, gi-amendahan sa City Council ang titulo sa resolusyon base sa rekomendasyon sa City Budget Office, aron kini mabasa: “To authorize the full implementation of the fiscal year 2025 budgetary allocation schedule of release under the Local School Board of the Office of the Mayor.”
Giaprobahan kini sa tanan.
Sa samang sesyon, giaprobahan sa Konseho sa first reading ang ordinansa nga maghatag og one-time assistance sa mga barangay-based workers.
Ang gisugyot nga lakang gi-refer sa Committees on Budget and Finance ug sa Laws para sa dugang pagtuon.
Kini nga tabang susama sa nahitabo niadtong 2019, diin mga 7,000 ka educators sa Cebu City nakadawat og P10,000 matag usa human nasulbad ang dugay na nga isyu sa Commission on Audit bahin sa bayad sa Cost of Living Allowance (COLA)./CAV