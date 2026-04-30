P1.8M balor sa shabu nasakmit sa Cebu City sulod sa 6 ka adlaw

Mikabat sa 134 ka mga gituohang badlungon ang nasikop sa Cebu City Police Office (CCPO) sulod sa usa ka semana nga operasyon batok sa kriminalidad sugod niadtong Abril 20 hangtod 26, 2026.
Sa datos nga gipagawas ni Police Colonel George Ylanan, hepe sa CCPO, nag-una sa listahan sa mga dinakpan ang nalambigit sa ilegal nga sugal diin 58 ka sugarol ang nasikop sa 27 ka mga operasyon.
Gisundan kini sa kampanya batok sa ilegal nga drugas diin 49 ka drug personalities ang nadakpan sa 46 ka operasyon.
Nasakmit sa kapulisan ang gibana-banang P1,792,208 nga balor sa gidiling drugas.
Sa bahin sa wanted persons, 22 ka indibidwal ang nasikop, lakip ang upat nga giila nga “Most Wanted Persons” nga nag-atubang og mga kasong Murder, Homicide, Robbery, ug Rape.
Lima sab ka tawo ang nakuhaan og pito ka mga armas nga walay lisensya.
Dungan niini, gipahugtan sab sa CCPO ang “Safer Cities Initiative” uban sa kagamhanan sa dakbayan, diin kapin sa 4,000 ka mga tawo ang nasita tungod sa paglapas sa mga ordinansa.
Sa maong gidaghanon, 1,543 ang nakalapas sa trapiko, 762 ka menor de edad ang naluwas gikan sa curfew, ug gatusan ang nasita sa pag-inom, panigarilyo, ug paghukas sa publikong lugar.
Moabot sa 1,609 ka indibidwal ang giisyuhan og citation tickets, samtang 2,450 ang gihatagan og pasidaan.
Matod ni Ylanan, ang maong kalampusan resulta sa lig-on nga operational discipline ug pasalig sa kapulisan nga maseguro ang seguridad sa publiko sa tibuok siyudad. / AYB