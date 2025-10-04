P1.8M nga drugas sakmit, 33 sikop sa buy-bust sa PRO 7

Nagpadayon gihapon ang kampanya sa kapulisan batok sa ilegal nga drugas bisan nakatutok sa relief and clearing operations sa mga lugar sa amihanang bahin sa Lalawigan sa Sugbo nga apektado sa 6.9 magnitude nga linog.
Sulod sa 24 oras gikan Oktubre 3-4, 2025 ang Police Regional Office (PRO) 7 nakalusad og 33 ka anti-illegal drug operations sa tibuok Central Visayas nga niresulta sa pagkasakmit sa 269.25 grams nga shabu nga mobalor og P1,830,900.00 ug pagkasikop sa 33 ka drug suspects.
Ang labing dako nga nasakmit mao ang gihimong buy- bust sa Mabolo nga gilusad sa Provincial Intelligence Unit/Provincial Drug Enforcement Unit (PDEU) uban sa Liloan Municipal Police Station.
Usa ka high value suspect ang nadakpan ug nakuhaan og 150 gramos nga shabu nga mokantidad sa P1,020,000.
Ang Cebu Police Provincial Police Office (CPPO) ang dunay labing dako nga nasakmit nga ilegal nga drugas balor og P1,076,712.
Gisundan kini sa Bohol Police Provincial Office (BPPO) P376,040, Cebu City Police Office (CCPO) P184,688, Mandaue P173,740, ug Lapu-Lapu P19,720.
Gidayeg ni Police Brigadier General Redrico Maranan ang iyang nga police personnel nga walay hunong sa ilang kampanya bisan sa gihimong relief operation. / AYB