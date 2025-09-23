P18M nga shabu nasakmit sa PRO 7 sud sa 1 ka adlaw

Kapin sa 18 milyunes ka pesos nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa kapulisan sa Central Visayas sulod lang sa usa ka adlaw nga anti-illegal drug operation sa Lunes, Septiyembre 22, 2025.
Sa datos nga gipahibalo sa Police Regional Office (PRO) 7, nakalusad sila og 14 ka operation batok sa ilegal nga drugas ang kapulisan nga niresulta sa pagkasikop sa 16 ka mga durugista ug pagkasakmit sa 2,697 gramos nga shabu nga dunay standard drug price nga kapin sa P18.3 milyunes.
Ang labing dako nga nadakpan mao ang usa ka high value individual atol sa buy-bust sa mga personnel sa City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit sa Mandaue City Police Office, Regional Intelligence Unit 7 ug PDEA 7 sa Aboitiz Street, Barangay Subangdaku, Siyudad sa Mandaue alas 8:14 sa gabii.
Nasakmit sa mga operatiba ang binulto nga gituohang shabu nga motimbang sa 1,600 gramos nga dunay balor nga P10.8 milyunes.
Malampuson sab nila nga nadakpan ang suspek nga si alyas Jaron, 24, giila nga high value individual nga taga Sityo Aroma, Barangay Subangdaku, Siyudad sa Mandaue.
Samtang napusasan sab sa Tagbilaran City Police Station ang duha ka drug personality sa Purok 8, Barangay Bool, alas 10:35 sa gabii sa samang petsa.
Ang mga nadakpan giila nga silang alyas Junior, 30, taga Purok 3, Barangay Pag-asa, Lungsod sa Ubay nga maoy target sa operation ug ang kauban niini nga si alyas Delfin, 32, maintenance sa minteryo nga taga Purok 7, Barangay Cabatangay, Lungsod sa Alicia sa maong lalawigan.
Nakuha gikan kanila ang mga dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang og 910 gramos nga dunay standard drug price nga P6,188,000 ug usa ka kalibre 9mm nga revolver nga dunay duha ka bala. / AYB