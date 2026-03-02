P1.90 umento sa gasolina

Gumikan sa nahitabo’ng tensiyon sa Middle East presyo sa lana mosaka sugod sa alas 6:00 sa buntag Martes, Marso 3, 2026, kini maoy ikawalo nga sunodsunod nga fuel increase.
Sa gipagawas nga advisory niadtong Lunes, Marso 2, ang Seaoil nipahibalo nga moumento ngadto sa P1.90 ang matag litro sa gasoline, P1.20 matag litro sa diesel, ug P1.50/liter sa kerosene.
Base sa kalihukan sa global market, si Michael Ricafort, chief economist sa Rizal Commercial Banking Corporation miingon nga ang presyo sa krudo sa New York Mercantile Exchange nisaka ngadto sa 6.1 porsiyento ngadto sa USD71.08 matag baril sa gibaligya niadtong Lunes, ubos sa USD75.33 nga intraday high.
Ang pagsaka nisunod sa mga pag-atake sa Estados Unidos ug Israel batok sa Iran nga niresulta sa kamatayon sa ilang supreme leader nga si Ali Khamenei ug sa mga retaliatory strike sa Tehran.
Matod pa ni Ricafort, ang maong mga kalambuan nakapaluya sa dolyar sa Estados Unidos nga niabot sa 57.85 itandi sa 57.7 niadtong miaging Biyernes, Pebrero 27, 2026. / PNA