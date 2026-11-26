Mokabat sa kapin P19 milyunes ang gibanabanang danyos sa duha ka sunog nga niulbo sa usa ka bar sa Mango Avenue, Barangay Camputhaw ug sa kabalayan sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo niadtong Miyerkules, Nobiyembre 25, 2026.
Labing uwahi ang sunog sa Club Arena sa Mango Avenue nga gitubag sa Cebu City Fire Department alas 10:14 sa gabii.
Naugdaw ang tibuok establisemento nga adunay floor area nga 1,200 square meters.
Walay natala nga namatay o naangol sa insidente human nakagawas ang tanang tawo nga anaa sa sulod sa bar.
Gibanabana sa kapin P18 milyunes ang kadaot sa maong sunog.
Samtang, alas 12:19 sa udto sa maong adlaw, niulbo ang sunog sa mga kabalayan sa Sityo Mansanitas, Barangay Tisa.
Base sa imbestigasyon nga nagsugod ang kalayo sa balay nga gipanag-iya ni Ursola Megio ug dali kining nikatap sa silinga’ng mga balay nga kadaghanan hinimo sa light materials.
Niabot og kapin tulo ka oras ang pagpawong sa sunog nga niugdaw sa 53 ka balay ug unom ka balay ang partially burned.
Moabot sa 86 ka pamilya o 321 ka indibidwal ang naapektuhan sa maong sunog.
Duha ka tawo ang naangol, sila si Roseline Salvana, 54, nga napaso sa likod, ug Grace Dela Pena, 25, nga napaso sa tuo nga bukton.
Napawong ang sunog alas 3:03 sa hapon ug gibanabana nga P1.05 milyunes ang kadaot.
Padayon pa nga giimbestigar sa kabomberuhan ang hinungdan sa duha ka managlahi’ng sunog. / JDG