P1B balor sa gidiling drugas nasakmit sa CV

Mikabat sa P1 bilyunes nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 atol sa walo ka buwan nga anti-criminality and law enforcement operations ug 206 na usab ka barangay ang gideklarar nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing (ROCBDC).

Gikan sa Enero 1, 2024 hangtod Agusto 31, 2024 mosumada sa 4,818 ka police operations ang nahimo sa kapulisan sa Central Visayas batok sa ilegal nga drugas nga miresulta sa pagkasakmit sa 144,149.89 gramos nga shabu nga dunay standard drug price nga P980,219,252 uban sa nakuha nga 1,630.02 gramos sa pinaugang dahon sa marijuana ug 28,061 ka punoan ug 2,000 ka stalks sa marijuana nga dunay balor nga P6,057,802.40.

Lakip sa ilang nasakmit ang 1,055 ka ampules sa Nubain nga dunay standard drug price nga P121,325.

Ang sub-sub nga pagpanakop ug pagsakmit sa ilegal nga drugas kabahin kini sa ilang gipakusgan nga community-based ug human rights-adherent nga kampanya batok kriminalidad.

Tungod niini moabot na sa 71 porsyento sa 3003 ka barangay sa tibuok Central Visayas ang gideklara nga drug cleared sa Regional Oversight for Drug Clearing Operations.

Sulod lang sa tuig 2024 mo-total sa 206 ka barangays ang na drug cleared nga kabahin sa Barangay Drug Clearing Program (BDCP).

Duna pay 30 ka barangays ang ipaubos pa sa deliberasyon sa Huwebes, Septiyembre 26, 2024 nga i-validate sa mga miyembro sa oversight committee nga naglangkob sa PDEA, PNP, Department of Health, Local Government Units, ug ubang government agencies. Si PRO 7 Director Police Brigadier General Anthony Aberin mipasalig nga padayon ang kapulisan sa ilang subsub nga kampanya batok illegal nga drugas inabagan sa ubang stakeholders ug sa komunidad.

Dili usab sila mohunong sa tinguha sa anti-criminality campaign aron nga magpabilin nga malinawon ug luwas nga puy-an ang Central Visayas gikan sa mga kriminal.

“Our efforts in ending the menace of illegal drugs are gaining significant grounds with the arrest of illegal drug suspects and the massive confiscation of illegal drugs.." matod ni Aberin.

Mando usab ni Aberin sa tanang units sa kapulisan sa tibuok rehiyon nga sulbaron ang kriminalidad nga nahi­tabo sulod sa ilang tagsatagsa ka mga huresdiksyon o gisakopan. / AYB