P1B balor sa illegal drugs nasakmit sa CV sa 2023

Nikabat sa P1.023 bilyunes nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa Central Visayas (CV) sa 2023.

Sumala sa Police Regional Office (PRO) 7, gikan sa Enero 2023 hangtod sa Enero 2024, nakalusad ang kapulisan sa CV og 6,991 ka anti-illegal drug operations nga niresulta sa pagkasikop sa 8,352 ka drug personalities ug pagkasakmit sa 150.4 kilos sa gituo­hang shabu ug 6.7 kilos nga marijuana nga mokantidad sa P798,000.

Si Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, nagkanayon nga ang du­ngan nga operasyon sa nagkalainlaing units sa kapulisan ug ubang law enforcement agencies uban sa komunidad, nahimong malampuson ang ilang gubat batok illegal nga drugas.

Sulod sa 10 ka buwan sa pagdumala ni Aberin sa PRO 7, iyang gipatuman ang lainlaing matang sa polisiya ug estratehiya nga dunay dakong epekto sa kinabuhi sa mga Sugboanon.

Lakip na niini ang pagpatuman sa Bida (Buhay Ingatan, Droga’y Ayawan) program sa Department of the Interior and Local Government (DILG) ug ang 5 Focused Agenda sa Phi­lippine National Police (PNP).

Gipasigarbo usab ni Abe­rin ang kaagresibo, highly sophisticated ug intelligence-driven operations nga gipatuman sa tibuok rehiyon aron masigu­ro nga magpabiling luwas nga puy-an ang matag lugar sa CV.

“Our able, active and allied members of PRO7 have deli­vered enormous operational accomplishments in the past 10 months. However, this fight is far from over and we will never relent in our desire to finally end this menace with the help of our community and in line with the BIDA Program of the SILG and the PNP Focused Agenda,” matod ni Aberin.

Subay niini nimando si Abe­rin sa iyang unit comman­ders nga palig-onon pa ang ilang intelligence monitoring ug iplastar ang daghang polis sa kadalanan ug molusad og pagpatrolya aron pagpugong sa krimen nga ma­hitabo.