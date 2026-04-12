P1B kantidad sa mga peke nga sigarilyo nasakmit

Gibana-bana nga moabot sa P1.1 bilyon nga balor sa peke nga sigarilyo ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 human gironda ang factory sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa Biyernes, Abril 10, 2026 ug nisangpot sa pagkasikop sa upat ka Chinese National nga maoy gidudahan nga nagpadagan sa maong fake cigarettes factory.
Ang upat ka Chinese National ang kasamtangan nga gikustodiya sa PRO 7 ug giandaman na og tukmamg kaso.
Ang mga sakop sa PRO7 ni-serve sa search warrant nga giluwatan sa korte sa usa ka warehouse nga nahimutang sa Barangay Basak sa Lapu-Lapu diin nadiskobrehan ang liboan ka box sa sigarilyo nga gidudahan nga ang mga tax stamps palsipikado lakip na ang mga makina sa paghimo sa sigarilyo ug ang mga raw materials niini.
Si Police General Jose Melencio Nartatez Jr ang Chief PNP nibutyag nga ang maong operation pagpakita sa hugot nga kampanya sa kapulisan tibuok Pilipinas pagpuhag sa ilegal nga manufacturing activities nga wala mobayad og buhis sa gobiyerno.
“Hindi natin palagpasin ang ganitong kalaking operasyon. Malinaw sa panlilinlang ito hindi lang sa gobyerno kundi sa mamamayan. We will go after those who think they can hide behind warehouses and illegal scheme,” matod ni Nartatez.
Gibaharan usab niya ang publiko lakip na ang mga negusyante nga dili mo suporta sa maong matang sa ilegal nga kalihukan ug tabangan sila nga mag-monitor aron mahatagan dayon nila kini sa pagtagad.
Gipasalig ni Nartatez nga ang operation batok sa mga counterfeit ug illegal goods magpadayon isip kabahin sa ilang PNP Focused Agenda ilabi na sa Enhanced Managing Police Operations subay sa kamanduan ni President Ferdinand Marcos Jr nga hingusgan nila ang pagpatuman sa balaod aron mahatagan og proteksyon ang lehitimo nga industriya. /