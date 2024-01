P1K na ang binuwan nga pension sa kabos nga senior

Sugod sa Pebrero 2024, ang mga kabos nga senior citizens nga benepisyaryo sa Social Pension program sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) magsugod na sa pagdawat og P1,000 nga binuwan nga pension.

Sa usa ka pamahayag, si Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez niingon sa Lunes, Enero 22, 2024, nga ang pundo alang sa pagdugang sa binuwan nga financial assistance alang sa mga kabos nga senior citizens ubos sa programa naaprubahan na ubos sa 2024 nga budget sa ahensya.

“We expect that the distribution of the social pension for the first semester with its increased amount will commence this February 2024,” matod niya.

“The funds increasing the monthly stipend for social pensioners were already approved and included in the 2024 budget of the agency,” dugang niya.

Ang usbaw sa binuwan nga pension, gikan sa P500 ngadto sa P1,000, giaprubahan ubos sa Republic Act 11916, nga nahimo’ng balaod niadtong Hulyo 2022.

Tumong sa programa nga mapugngan ang epekto sa taas nga inflation, nga niresulta sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton, apil na ang bugas, ang nag-unang pagkaon sa lamesa sa mga pamilyang Pilipino.

Ang binuwan nga social pension alang sa mga tigulang gihatag ngadto sa mga kuwalipikadong benepisyaryo, lakip na ang mga kabos nga senior citizens nga huyang, masakiton, o adunay kakulangan, o kadtong walay permanenteng tinubdan sa kita, ug regular nga suporta gikan sa ilang pamilya o mga paryente, semestral ang pagbase nga adunay kinatibuk-ang kantidad nga P6,000 matag payout aron madugangan ang ilang inadlaw nga panginahanglan, lakip na ang ilang medikal.

Giklaro usab ni Lopez nga ang mga eligible nga senior citizen mao kadtong wala makadawat og pension gikan sa Social Security System (SSS), Government Service Insurance System (GSIS), Philippine Veterans Affairs Office (PVAO), Armed Forces and Police Mutual Benefit Association, Inc. (AFPMBAI) , o bisan unsang ubang pribadong kompaniya sa insurance.

Matod niya nga adunay mokabat sa 4,085,066 ka mga kabos nga senior citizens nga nakabenepisyo sa maong programa. (TPM, SunStar Philippines)