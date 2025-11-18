P1M nga shabu nakuha gikan sa food rider

Nadakpan ang usa ka food delivery rider sa gilusad nga buy-bust sa mga undercover nga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Lapu-Lapu City Office uban sa station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) alas 11:15 sa buntag sa Martes, Nobiyembre 18, 2025, sa Kalabasa II, Barangay Gun-ob.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa suspek nga maoy target sa ilang operation nga si alyas Dither, 27, food delivery rider nga residente sa Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo.
Nakuha kang Dither ang napulo ka dagkong pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 150 gramos nga dunay estimated average market value nga P1,020,000.
Lakip sa nasakmit ang buy-bust money, usa ka cellular phone, ug ubang mga butang nga naa na sa kustodiya sa PDEA 7 alang sa himuon nga chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case buildup ang maong suspek.
Giingong makabaligya ang suspek hangtod sa 300 gramos nga shabu matag semana.
Dugang ni Alcantara nga bag-ong identified nga drug personality ang maong dinakpan ug wala kini sa ilang target list.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa maong suspek. / AYB