P1M nga tag P1K, gihimong tabanog

Nag-trending sa social media ang usa ka tabanog nga ginama sa tag P1,000 nga niabot tanan og P1 milyon sa sikat nga vlogger nga si ‘Boy Tapang’ o Ronnie Suan sa tinuod nga kinabuhi, 24 anyos, ulitawo, taga Brgy. Daan-Lungsod, Alcoy, habagatang Sugbo.

Apan iyang gitangtang ang iyang post human kini niani og daghang negatibong komentaryo ug gibuyag usab siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), butyag ni Boy Tapang sa interview sa Superbalita sa Cebu sa Miyerkules, Abril 17, 2024 dihang siya giduaw ning mantalaan sa iyang balay.

Matod niya nga iyang gi-delete ang content aron mawala ang pagtuo sa uban nga iyang giduwa-duwaan lang ang 1,000 ka pirasong tag P1,000.

Matod ni Tapang, ang content nakapaalarma sa BSP ug pagka viral niini, siya gibisitahan sa mga tinugyanan sa naasoy nga banko ug giimbistigar.

Iyang gipasabot ang taga BSP nga “just for fun ra to nga content aron mahimo nga only in Daan-Lungsod, Alcoy Cebu, Philippines nga may tabanog nga kuwarta nga P1M.”

Dugang niya nga sa wa pa niya buhata ang P1M nga tabanog, iya kining gi-refer sa iyang abogado kon pwede o wala ba siya makalapas sa balaod.

Dason niya nga ang iyang abogado nisulti nga kon di lang madaut ang kuwarta nga papel de banko, wa ra siyay tulobagon sa balaod.

Iyang gipasabot ang taga BSP nga ang tabanog nga iyang gibuhat giampingan nga di madaut ang tag P1K kay dili sayon ang pagpangita og kuwarta.

Giasoy niya sa Superbalita Cebu nga ang pagbuhat niya sa tabanog gamit ang kuwarta, iya kining gisumpaysumpay pinaagi sa pagpapilit og scotch tape.

Iya ning gipalupad sa hawan nga umahan aron way makasangit nga moresulta unya sa pagkadaut sa kuwarta.

Tuod man, iya kining gipalupad inabagan sa iyang mga alalay ug nakalupad ug nakabugto ug nangataltag ang mga kuwarta apan way nadaut.

Sa iyang tubag, ang BSP nakasabot ug way kaso nga gipasaka batok kaniya sa dihang iyang gipakita ang mga kuwarta.

Sa pag-satisfy sa BSP, iyang gi-delete ang iyang content ug ang kuwarta iyang gipalit og sports car.

Wa matino sa Superbalita Cebu kon iya bang gidugangan ang kwarta o bag-o ba nga modelo sa Ford Mustang ang iyang gipalit. / DVG