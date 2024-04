P1M sa atleta sa UC kon maka-medal

Gawas sa paghatag og P200,000 nga insentibo sa matag usa sa ilang mga atleta sa Paris, ang University of Cebu nagtanyag usab og motagingting nga P1 milyon kon sila si Elreen Ando ug John Febuar Ceniza makaangkon og medalya sa 2024 Olympics.

Ang duha, uban sa ilang coach nga si Christopher Bureros, gipresentar sa University of Cebu pinangulohan ni Atty Augusto W. Go, school president Candice Gotianuy ug athletics director Jessica Honoridez ngadto sa media.

Matod ni Atty. Go nga nalipay siya sa dihang iyang nasayran nga duha ka mga atleta sa UC ang mosalmot sa Olympics.

“We were not expecting even one, but we were given two, Ms. Ando and Mr. Ceniza, who will go to the Olympics. And UC will continue to support them, before the and even after the Olympics,” matod ni Go.

Ang duha nakaangkon sa ilang mga slots sa Olympics atol sa International Weightlifting Federation World Cup sa Phuket Thailand.

Si Ando mitapos sa ikapito sa kinatibuk-an sa women’s 59-kilogram division nga adunay kinatibuk-ang naalsa nga 228 kilos, samtang si Ceniza ika-unom sa kinatibuk-an sa men’s 61-kilogram division nga nakaalsa sa gibug-aton nga 300 kilos.

Kini ang ikaduhang sunod-sunod nga Olympics ni Ando human siya nakaduwa sa Tokyo. Apan makasubo, ang pagduwa ni Ando sa Paris maoy nagtapos usab sa laing kahigayunan ni Hidilyn Diaz, kinsa nakigtigi usab sa 59-kilo nga dibisyon.

“I am thankful that I made it to Paris. About me and Hidi, we have a good relationship, she congratulated me when I qualified and I also thanked her because she’s also one of my inspirations for Paris,” matod ni Ando.

Si Go, kinsa kanunay nga nagsuporta sa sports, mipasalig usab sa duha ka Olympians sa suporta sa eskwelahan.

“Whatever needs do not hesitate for a moment to approach us and not just for financial things but other things as well,” matod ni Go.

Ang duha maoy pinakaulahing Olympians gikan sa Cebu-based school human si Mary Joy Tabal, kaniadto sa Southwestern University, naka-qualify sa Rio Olympics niadtong 2016. / PR