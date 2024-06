P1M shabu nasakmit sa lungsod sa Panglao

Giila nga high value individual sa lungsod sa Panglao, Bohol nadakpan sa gilusad nga buy-bust sa alas 11:59 sa Huwebes sa gabii, Hunyo 20, 2024 sa Purok 4, Brgy. Looc, ug nakuhaan og binulto sa gituohang shabu nga motimbang og 150 gramos.

Ang suspek mao si alyas Onyot, 20, taga Barangay Mansasa, Dakbayan sa Tagbilaran, Bohol.

Ang mga sakop sa Panglao Municipal Police Station sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Major John Khalev Diel Sanchez nilusad sa operation nga nisangko sa pagkasakmit sa drugas nga nagbalor og P1 million, lakip na ang usa ka cellphone ug usa ka Yamaha Mio nga motorsiklo nga gigamit sa paghatod sa supply sa ilegal nga drugas.

Kasamtangan nga gikustodiya sa Panglao Municipal police station ang suspek ug gipaubos na sa imbestigasyon kon kinsa ang iyang mga kunsabo.

Subay niini, si Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nidayeg sa mga personnel niini sa Panglao.

“The success of the drug bust operation is a result of our intelligence-based operations aimed at effectively combatting all forms of criminality in the region,” matod ni Aberin. / AYB