P20 nga bugas sentro sa ‘Handog ng Pangulo’ Caravan sa Cebu

Sentro sa “Handog ng Pangulo: Serbisyong Sapat Para sa Lahat” caravan ang tag P20 matag kilo nga bugas sa Cebu Provincial Capitol Grounds karong adlawa, Septiyembre 13, 2025.
Gikompirmar ni Cebu Provincial Information Officer Ainjeliz dela Torre Orong nga ang subsidized nga programa sa bugas mao ang labing highlight sa tibuok adlaw nga serbisyo.
Moapil sa caravan ang serbisyo gikan sa kapin sa 15 ka negosyante ubos sa “Kadiwa ng Pangulo” nga initiative.
Gisulti ni Orong sa usa ka interview nga ang kalihukan giorganisar sa nasudnong gobiyerno ug ang counterpart sa Kapitolyo mao ang lugar ug koordinasyon.
Ang kalihukan magdungan sa ika-68 nga adlaw nga natawhan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., kabahin sa tibuok nasod nga paningkamot nga mahatod ang serbisyo sa gobiyerno direkta sa komunidad.
Nagkadaiyang ahensiya, lakip na ang Department of Agriculture, Department of Labor and Employment, ug Department of Trade and Industry ang mohatag og serbisyo ug tabang.
Tumong sa “Handog ng Pangulo” caravan nga mahatagan og importanteng serbisyo ang mga vulnerable nga sektor ug kabahin sa katumanan sa saad sa presidente nga mohatag og mas maayong kinabuhi sa matag Pilipino.
Ang programa kabahin sa nagpadayon nga commitment sa Marcos administration sa pagseguro sa food security ug paghatag og barato nga mga palaliton. / CDF