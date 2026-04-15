P20 nga kilo sa bugas gibaligya na sa Caubian

Moabot ngado sa 90 ka sako sa bugas nga ibaligya sa tag-P20 ang matag kilo ang niabot sa isla sa Caubian, sakop sa Olanggo Island, Lapu-Lapu City niadtong Lunes, Abril 13, 2026.
Gibana-bana nga moabot sa 429 ka mga benepisyaryo ang nakapahimulos sa barato nga bugas diin gihatagan og priority ang senior citizens, 4Ps, solo parents, ug Persons With Disabilities (PWDs).
Dugang 116 ka sako sa bugas ang ihatod sa silinga’ng Isla sa Pangan-an ug Caohagan.
Natala nga adunay 438 ka benepisyaryo sa Pangan-an ug 139 sa Caohagan ang makapahimulos sa maong programa.
Gipahibalo ni Lapu-Lapu City Mayor Cindi King-Chan nga kabahin ang maong programa sa State of Preparedness nga giseguro mapaabot ang serbisyo sa kagamhanan sa mga lagyo nga barangay sa isla sa Olango. / FVQ/ hulagway sa Lapu-Lapu Information Office