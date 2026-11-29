Mahimong makamulta og mas dako ang pedestrians nga molabang sa dalan nga dili designated zones sa Dakbayan sa Sugbo.
Tipik kini sa mga lakang sa Dakbayan alang sa hugot nga pagpatuman sa mga regulasyon sa trapiko ug hasta sa pagpalambo sa kadalanan.
Sa gisugyot nga kausaban, ang multa sa jaywalking mosaka gikan sa P50 ngadto sa P200.
Alang sa mga opisyal sa Dakbayan, ang pagsaka sa multa sa jaywalking makadasig sa mga pedestrian nga mogamit sa mga gidisenyo nga tabukanan ug makatabang kini sa dagan sa trapiko.
Apan matod ni Mayor Nestor Archival niadtong Biyernes, Nobiyembre 27, 2026, nga ang sugyot kinahanglang tan-awon uban sa responsibilidad sa Dakbayan nga maghatag og maagian ug luwas nga mga pasilidad alang sa mga pedestrian.
Iyang gipahayag nga ang administrasyon nagtan-aw sa pagdugang og mga pedestrian crossing sa mga lugar diin kusog ang dagan sa mga tawo, agi’g pag-ila nga ang pagpatuman lang sa balaod dili makasulbad sa mga risgo nga giatubang sa mga tawo nga kinahanglang motabok sa mga karsada nga daghang sakyanan ang mangagi.
Usa sa mga lugar nga gihunahuna mao ang dapit sa Gaisano Country Mall sa Banilad, diin ang Dakbayan nagplano nga magbutang og traffic light ug dugang nga mga pedestrian crossing.
Gitudlo usab ni Archival ang kasamtangang R. Magsaysay Bridge ingon nga alternatibong pasilidad nga katabukan sa maong dapit.
Matod ni Archival nga ang Dakbayan padayon nga nagpalig-on sa Banilad-Talamban (Ban-Tal) Discipline Zone, diin ang mga linya sa pedestrian gipintalan pag-usab aron makadasig sa mga tawo sa paggamit sa gitudlo nga mga tabukanan.
Ang panginahanglan alang sa mas lig-on nga disiplina sa pedestrian nakita usab sa mga operasyon sa pagpatuman sa Cebu City Transportation Office (CCTO).
Ang opisina nakatala og gibanabana nga 4,000 ka mga insidente sa jaywalking ubos sa Ban-Tal corridor pa lang.
Si CCTO operations head Jong Alcover nag-ingon nga kini nga numero resulta sa gipangusgan nga pagpatuman sa maong dapit.
Ang mga awtoridad nagpadayag sab og kabalaka nga ang mga pedestrian nga motabok sa dili awtorisadong dapit makabalda sa dagan sa mga sakyanan, hilabi na sa mga karsada nga daghang sakyanan nga mangagi.
Si Konsehal Winston Pepito, tsirman sa committee on transportation sa konseho, nag-ingon nga ang kasamtangang P50 nga multa daw wala na’y epekto hinungdan nga kinahanglan na kining isaka.
Apan iyang gipadayag nga ang gisugyot nga kausaban dili kinahanglang awtomatikong gamiton sa tanang pedestrian nga madakpan nga motabok gawas sa designated zones.
Gusto ni Pepito nga ang gisugyot nga balaod mokonsiderar sa mga sitwasyon diin ang mga pedestrian wala’y maagian nga pasilidad nga tabukanan sa duol ug dili kini kinahanglang silutan kon ang gobiyerno napakyas sa paghatag og makatarunganon ug luwas nga alternatibo sa paglabang sa dalan.
Matod ni Pepito nga mohimo siya og probisyon kabahin niini kon maabot sa iyang komitiba ang sugyot. / CAV