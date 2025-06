P200 usbaw sa suholan gusto ipadali sa KMU

Nanawagan ang AMA Sugbo KMU sa Kongreso nga tapuson ug ipasar na ang P200 legislated wage increase apan ang economic managers sa administrasyon nabalaka sa posibleng negatibong epekto ngadto sa ekonomiya sa nasod ug sa labor force.

Giawhag sa AMA Sugbo KMU ang House of Representatives (HOR) ug ang Senado nga magtagbo sa Bicameral Conference Committee on Labor and Employment aron ikonsiderar ug tapuson ang balaudnon nga magpausbaw sa adlaw-adlaw nga minimum nga suholan.

Nanawagan sab ang KMU kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga i-certify ang maong balaod isip urgent.

Giaprubahan sa HOR ang P200 nga across-the-board nga usbaw sa adlaw-adlaw nga suholan, samtang ang Senado nisugyot og P100 nga usbaw.

Ang duha ka balay-balauranan wala pa magtagbo aron ikonsiderar ang duha ka nagkalahi nga mga balaudnon sa usbaw sa suholan, ug ang Kongreso ni-adjourn sa Hunyo 11, 2025.

Sa usa ka sulat ngadto ni Senate Committee on Labor Chair Sen. Joel Villanueva, gipasabot ni House Committee on Labor and Employment Chairman Rep. Fidel Nograles ang dinalian sa pagpasar sa maong balaod.

Matod niya nga ang paglangan makamugna lang og pagkadismaya sa mga mamumuo nga nangandoy sa dakong usbaw sa suholan matag adlaw.

Gisaway sab sa grupo sa mamumuo nga gipangulohan ni Jaime Paglinawan ang padayon nga pagsupak sa grupo sa mga negusyante sama sa Management Association of the Philippines nga nagpasidaan sa mamahimong epekto sa gisugyot nga usbaw sa suholan.

Gipasanginlan ni Paglinawan ang sektor sa negosyo nga gigamit ang Medium, Small, and Microenterprises (MSMEs) aron makalikay sa mga reporma sa suholan.

"Gipahinumduman sa AMA Sugbo KMU kining mga grupoha nga ang mga microenterprises nga narehistro ubos sa Barangay Micro Business Enterprise (BMBE) law wala’y income tax ug mahimo sab nga wala’y labot sa minimum wage law," matod ni Paglinawan.

"Agi'g dugang, ang P200 nga wage hike bill naglakip sa mga probisyon alang sa suporta sa Department of Labor and Employment (Dole) nga nagtugot sa gagmay nga mga negosyo nga makakuha og tabang aron makab-ot ang gisugyot nga usbaw sa suholan," dugang niya.

Nangatarungan siya nga daghang mga kompanya, labi na kadtong naglihok sa Philippine Economic Zones, nakapahimulos og daghang incentives sama sa income tax holidays, zero tariffs sa imports, ug VAT exemptions nga labaw pa sa pagbayad sa dugang gasto sa labor. Matod niya nga ubos sa CREATE Law, ang corporate income tax alang sa daghang negosyo nikunhod na gikan sa 25 porsiyento ngadto sa 20 porsiyento.

Base sa datos sa IBON Foundation, nangatarungan ang KMU nga ang dagkong mga negusyante nakaginansya og P1.6 trilyon sa net profits sa miaging tuig, samtang ang Medium enterprises nakarekord og P285.5 bilyon sa profits.

Ang Small and microenterprises nakaginansya og P822.6 bilyon ug P302.5 bil­yon matag usa. / EHP