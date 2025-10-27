P200,000 nga ganti alang sa pagkasikop sa mipatay sa polis

Aron madali ang pagsikop sa suspek sa pagpatay ni Police Captain Joel Deiparine nga si Leonardo Manto Jr., ang Police Regional Office (PRO) 7, nianunsyo nga adunay giandam nga P100,000 nga ganti sa makatug-an sa nahimutangan sa mamumuno gawas sa laing P100,000 nga gitanyag sa Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo.
Awhag sa kapulisan sa publiko nga kon duna silay nasayran, mahimo silang mo-report sa labing duol nga police station o kaha motawag sa PNP Hotline nga 911, dungan sa pasalig nga ang mga impormasyon nga mahatag usa ka confidential.
Samtang, nagbangotan ang Police Regional Office (PRO) 7 sa kamatayon sa sakop sa Criminal Investigation and Detection Group-Regional Field Unit 7 nga si Deiparine ug pagkaangol sa iyang kauban nga si Police Executive Master Sergeant Archel Tero.
Nihimo ang duha ka polis og surveillance batok sa suspek nga si Leonardo Manto Jr., alyas Jun, nga usa ka most wanted person subay sa daghang mga warrant of arrest niini sa kaso sa paghupot og armas. Sakay sila sa usa ka motor apan kalit lang gibabagan sa Mitsubishi Strada pickup sa suspek ug giunhan sila pagpusil nga niresulta sa kamatayon ni Deiparine og pagkaangol ni Tero.
Gisuwayan pa pagdala sa tambalanan ang mga biktima apan nakabsan sa kinabuhi si Deiparine samtang luwas na si Tero nga padayon pang giatiman sa mga mananambal.
Si Deiparine nakaangkon og daghang samad pinusilan sa lawas base sa paghiling sa mga personnel sa Scene of the Crime Operation (Soco) gamit ang wala pa matino nga kalibre sa armas.
Nakakuha ang mga imbestigador og nagkalainlaing basiyo sa bala, buhing bala sa lainlaing kalibre ug usa ka pula-itom nga Honda Beat Motorcycle, lakip ang Mitsubishi Strada pickup nga gituohan nga iya sa suspek.
Ang mga nakuhang basiyo sa bala ang gikustodiya na sa Regional Forensic Unit 7 alang sa eksaminasyon samtang ang sakyanan naa sa Malubog Police Station 12. / AYB