P200K reward alang sa makahatag og impormasyon sa mipatay sa kagawad

Nitanyag og P250,000 nga cash reward ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Bohol ug sa Lungsod sa Clarin alang sa makatudlo sa mamumuno nga nipusil-patay sa barangay kagawad niadtong Dominggo, Mayo 24, 2026.
Mismo si Bohol Governor Erico Aumentado ang nipahibawo sa pagtanyag og P200,000 nga reward, samtang nipasalig sab ang lokal nga kagamhanan sa Clarin nga mohatag og dugang P50,000 aron mapadali ang pagkasulbad sa krimen.
Ang biktima giila nga si Marino “Aden” Montojo, 37, kagawad sa Barangay Caluwasan, Lungsod sa Clarin.
Si Montojo gipusil-patay sa gawas sa buwangan sa maong lungsod.
Sa gihimo nga imbestigasyon sa Clarin Municipal Police Station, nakuha sa CCTV camera ang aktuwal nga hitabo diin nakita ang laing tawo nga nakasaksi sa krimen.
Sa laing anggulo sa CCTV, nakita ang mamumuno nga naglakaw sa highway paingon sa buwangan ug nag-atang nang daan sa biktima.
Sa dihang nakuha na sa kagawad ang iyang motorsiklo nga gi-parking ug niagi sa atubangan sa mamumuno, kalit lang siyang giduol sa luyo ug gipusil sa makaduhang higayon.
Human sa pagpamusil, yano lang nga naglakaw paingon sa gawas ang mamumuno ug daling nisakay sa nagpaabot nga motorsiklo.
Bisan sa gitanyag nga ganti, ang Bohol Police Provincial Office (BPPO) unang nipahibawo nga duna nay gisunod nga lead ang Clarin Municipal Police Station batok sa responsable sa maong krimen.
Gihangyo sa mga awtoridad ang publiko nga adunay kasayuran sa mamumuno nga makig-alayon sa kapulisan aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa maong opisyal sa barangay. /