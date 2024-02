P200M ang gahin alang sa Palarong Pambansa

Budget nga P200 milyunes ang gigahin alang sa pag-host sa Palarong Pambansa 2024 sa Dakbayan sa Sugbo, matod sa usa ka lokal nga opisyal niadtong Biyernes, Pebrero 2, 2024.

Ang executive department nangayo og P200 milyunes alang sa national multi-sport youth event, nga giaprubahan sa Cebu City Council sa usa sa mga regular session niini, matod ni Cebu City Councilor Donaldo Hontiveros sa pakighinabi human sa press conference sa kalihukan.

“Other departments had their budgets slashed, but not the budget for the Palarong Pambansa,” matod ni Hontiveros, kinsa chairman committee on education, science and technology sa Konseho.

Dugang ni Hontiveros nga sama sa Sinulog 2024, gusto ni Mayor Michael Rama nga adunay pre-and post-activities para sa Palarong Pambansa.

“Ang gusto sa mayor mao ang duha ka semana nga i-hype up ang Palaro ug usa ka semana pagkahuman, i-promote ang probinsya,” ingon niya.

Nahimo ang press conference human lagdai nila ni Bise Presidente ug Education Secretary Sara Duterte ug Rama ang memorandum of agreement (MOA) alang sa pag-host sa Palarong Pambansa 2024 sa Community Hall sa ikasiyam nga andana sa executive building sa Cebu City Hall.

Si Duterte niingon nga ang mga atleta sa elementarya ug high school gihatagan na usab og kahigayunan nga makigtigi ug mosidlak atol sa Palarong Pambansa nga gipahigayon sa Marikina City niadtong 2023 human sa upat ka tuig nga pahulay.

Ang pagpahigayon sa labing dako nga sports meet sa nasod gisuspenso tungod sa Covid-19 pandemic. Ang katapusang host sa Palaro sa wala pa kini naundang mao ang Davao City niadtong 2019.

Si Duterte niingon nga ang pagpirma sa MOA sa Biyernes, Pebrero 2, maoy naghatag og dalan sa pagpahigayon sa ika-64 nga edisyon sa Palarong Pambansa.

Kini maoy ikatulong higayon sa dakbayan sa Sugbo nga mo-host sa maong kalihukan. Ang dakbayan sa Sugbo unang nag-host sa Palarong Pambansa niadtong 1954. Kini maoy nag-host sa mga duwa sa ikaduhang higayon niadtong 1994.

FINANCIAL ASSISTANCE

Atol sa press conference sa Cebu City Hall Community Hall niadtong Biyernes, si Department of Education (DepEd) Assistant Secretary and Secretary General for the Palarong Pambansa Francis Cesar Bringas nagkanayon nga ang DepEd mohatag usab og financial assistance sa host region ug participating regions.

Ang press conference gitambungan usab nila ni DepEd Assistant Secretary Dexter Galvan, DepEd 7 Director Salustiano Jimenez, ug Cebu City Sports Commission Chairman John Pages.

Si Bringas niingon nga ang pinansyal nga tabang alang sa Palaro nagsugod sa lebel sa mga dibisyon, diin ang DepEd naghatag og pinansyal nga suporta ngadto sa mga buhatan sa dibisyon sa ilang pag-apil sa mga regional meeting, ug dayon ang nasudnong Palaro.

Siya niingon nga ang pinansyal nga tabang naglangkob usab sa suporta alang sa billeting schools, billeting houses, ug sports equipment.

Sa bahin sa Cebu City, si Pages niingon, sa way pagbutyag sa eksaktong kantidad, ang budget molangkob sa pagpaayo sa sports facilities, sa rehabilitasyon sa Cebu City Sports Center (CCSC), sa billeting quarters nga adunay mga 20 ka tunghaan nga gamiton alang sa katuyoan, ingon man ang pagpalit sa mga kagamitan sa sports.

PETSA

Matod ni Bringas nga dili pa klaro ang katapusang petsa sa Palarong Pambansa, tungod kay aduna pay nagpadayon nga konsultasyon kalabot sa school calendar, nga kinahanglan pa nga aprubahan.

Matod niya nga base sa kasamtangang school calendar, sa Agusto pa ang orihinal nga schedule sa Palarong Pambansa.

“If there is going to be an adjustment in the school calendar, there is going to be a consequential adjustment for the Palarong Pambansa. For now, we don’t have a final date yet,” matod ni Bringas.

Sa sayo pa, gipaabot nga ang Palarong Pambansa ipahigayon sa Hulyo, tungod kay ang 2023 nga mga dula nga gipahigayon sa Marikina, Metro Manila, nagsugod na sa Hulyo.

PAGPANGANDAM

Aron pangandaman ang kalihukan, si Pages niingon nga ilang gitutokan ang rehabilitasyon sa mga pasilidad sa paugnat sa kusog, lakip na ang swimming pool ug ang rubberized oval track sa CCSC.

Matod pa ni Pages nga kadaghanan sa mga duwa ipahigayon sa sulod building.