P200M cash aid sa mga biktima sa linog sa Amihanang Sugbo gikan sa DSWD

Gipagawas sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang P200 milyunes nga cash assistance ubos sa Emergency Cash Transfer (ECT) program alang sa mga pamilyang naapektuhan sa 6.9-magnitude nga linog nga niigo sa Amihanang Sugbo.
Gipahigayon ang payout gikan Nobiyembre 12 hangtod 14, 2025, isip kabahin sa padayon nga mga lakang sa ahensiya aron masuportahan ang pagbangon sa mga residente.
Ang mga trabahante sa DSWD 7 ni-release sa emergency cash transfer (ECT) nga tabang sa Lungsod sa Medellin, Cebu, niadtong Nobiyembre 12, 2025.
Tumong sa ECT nga matabangan dayon ang mga pamilya sa pagpalit og pagkaon, hygiene items, tambal, sinina, ug uban pang kinahanglanon nga dili apil sa regular nga food ug non-food packs sa DSWD.
Ang Local Government Units (LGUs) nga adunay giila nga mga benepisyaryo naglakip sa Bantayan, Borbon, Catmon, City of Bogo, Daanbantayan, Madridejos, Medellin, San Remigio, Santa Fe, Sogod, Tabogon, ug Tabuelan.
Gibasehan sa DSWD ang kantidad sa ayuda depende sa kadaot sa panimalay diin P5,000 alang sa pamilyang partially damaged ang balay ug P10,000 alang sa totally damaged nga panimalay.
Nagpasalig si Regional Director Shalaine Marie Lucero nga padayon ang pagbantay sa ahensiya sa kahimtang sa Amihanang Sugbo, ilabi na sa nagpadayon nga mga aftershock.
“DSWD Field Office 7 continues to monitor the situation in Northern Cebu, and we remain committed to providing immediate assistance to quake-affected families. Over the past month, the agency has delivered immediate food assistance through the provision of family food packs, mobile kitchens, and water tankers, as well as non-food items such as tents, hygiene kits, family kits, and clothing kits. This cash assistance will further support their recovery following the destructive earthquake,” matod ni Lucero.
Sa ikatulong batch sa ECT payout, 35,214 ka pamilya ang nakadawat na sa ayuda. / PR