P20.5M nga balor sa krudo nasakmit

Gipangdakop ang 13 ka mga tawo sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) - Mandaue City Field Unit human mabulabog ang ilang ilegal nga pagdiskarga og krudo sa Ouano Wharf, Barangay Looc, alas 2:15 sa kaadlawon sa Martes, Pebrero 17, 2026.
Lakip sa mga nasikop mao ang Chief Engineer sa barko ug ang pito niya ka mga kauban nga pahinante, drayber, ug upat ka truck boy:
Ang malampusong operasyon gilusad human makadawat og report ang CIDG bahin sa usa ka vessel tanker nga nidunggo sa Ouano Wharf aron ilegal nga magdiskarga og krudo nga gisulod sa mga drum.
Narekober sa maong operasyon ang 14 ka drums nga puno sa krudo, 10 ka walay sulod nga drums nga gitakdang kargahan unta , duha ka sakyanan: usa ka bongo ug usa ka six-wheeler elf truck.
Gibanabana nga moabot sa P20.5 milyones ang kantidad sa krudo lakip ang tanker ug mga sakyanan.
Napakyas ang mga suspek sa pagpresentar og mga legal nga dokumento o permit gikan sa Department of Energy (DOE) alang sa pag-transport ug pagbaligya sa petrulyo.
Tungod niini, mag-atubang sila og kasong kalapasan sa Batas Pambansa 33 o ang Illegal Sale, Distribution, or Possession for Sale of Petroleum Products.
Ang 13 ka mga suspek kasamtangang anaa sa kustodiya sa CIDG-7 ug gitakdang pasakaan og pormal nga kaso sa korte, sa Pebrero 18, 2026. /