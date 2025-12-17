P20K nga daog sa scatter gisuyop, nag-wild, sikop

Imbes grasya, disgrasyang dako ang namugna sa P20,000 nga daog sa sugal sa usa ka E-bike driver kay gihurot og palit og shabu hinungdan sa pag-wild didto sa Sityo Villa Caimito, Barangay Inayawan, Cebu City.
Nadakpan ang suspek nga si “Brady” human kini nag-wild ug nisukol sa mga niresponding polis alas 12:30 sa kadlawon, Miyerkules, Disyembre 17.
Sumala ni Police Master Sgt. Alfredo Macabudbud Jr., imbestigador sa Inayawan Police Station, nag-wild ang suspek human ma-”sabog” ug ma-buryong ang utok tungod sa shabu.
Gibutyag sa pamilya sa suspek nga nakadaog si Brady og P20,000 sa online sugal nga “scatter.” Apan imbes nga ihatag sa pamilya, gihurot kini og palit og shabu ug tulo ka adlaw nga walay tulganay ang suspek sigeg suyop hangtod nga nakasinati og nervous breakdown.
Tungod sa epekto sa drugas, nagsiyagit-siyagit si Brady ug giingong buot patyon ang iyang kaugalingong pamilya.
Tungod sa kahadlok, nangayo og tabang ang iyang pamilya ug mga silingan sa kapulisan.
Sa pag-abot sa mga awtoridad, pipila na ka mga silingan ang nakasumbag sa suspek tungod sa kalagot sa gihimo niini.
Bisan pa sa pag-am-am sa mga polis, nisukol gihapon ang suspek.
“Dili gyud siya magpadakop, tulo mi ka polis ang nagtinabangay paglayog niya. Isog kaayo ug pwerting kusgana,” asoy ni Macabudbud sa pakighinabi sa Superbalita Cebu.
Sa dihang gikuhaan sa iyang habig, ang suspek nagpagawas og mga katingad-an nga pulong.
Matod niya, nalipay siya nga naay social media ug nagpamatuod kini nga “adunay Ginoo.”
Human sa maong insidente ug bisan pa sa iyang pag-wild, nakit-an ang suspek nga pwerting habhab sa sud-an nga liempo nga gihatod sa iyang kapuyo alang sa iyang pamahaw sulod sa selda.
Si Brady, mag-atubang og mga kasong Alarm and Scandal ug Disobedience to a Person in Authority samtang gitangong sa Inayawan Police Station. / GPL , JDG