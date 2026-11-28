Posibling dili madawat og tibuok sa mga kawani sa Cebu City Government ang P25,000 nga year-end incentive package nga gipahibawo ni Mayor Nestor Archival, human gibutyag sa konseho nga dakong bahin niini naghuwat pa og national guidelines, pag-verify sa pundo, ug pag-aprubar.
Matod ni Konsehal Dave Tumulak, chairman sa Committee on Budget and Finance sa Konseho, wala pay final nga pagtugot ang gisugyot nga P20,000 Service Recognition Incentive (SRI) alang sa regular ug casual employees.
Giklaro ni Tumulak nga ang P5,000 ra nga Productivity Enhancement Incentive (PEI) ang adunay pundo karon ubos sa 2026 annual budget sa dakbayan.
“It still has no guidelines. We are waiting for the DBM guidelines ,” matod ni Tumulak sa usa ka interview niadtong Biyernes, Nobiyembre 27, 2026.
Gipasabot sa konsehal nga dili makapadayon ang siyudad sa paghatag sa P20,000 SRI nga mokabat sa P61 milyones kon walay mando gikan sa Department of Budget and Management (DBM) ug kon dili masuta kon tugotan ba sa balaod ang kuhaan niini nga pundo ubos sa Supplemental Budget 2.
Kahinumduman nga niadtong Huwebes, Nobiyembre 26, atol sa Thanksgiving Night sa Cebu City Government Employees Union, malipayong gianunsyo ni Mayor Archival nga makadawat og P25,000 ang regular ug casual employees ;P20,000 sa SRI ug P5,000 sa PEI sa Disyembre.
Apan dihang gipangutana si Tumulak kon unsa ang segurado sa maong saad, nitubag kini nga ang P5,000 PEI ra ang klaro tungod kay nalakip na kini sa annual budget.
Giklaro usab ni Tumulak ang bahin sa P5,000 ngadto sa P7,000 nga Christmas assistance nga una nang gihisgutan ni Archival alang sa mga Job Order (JO) workers.
Matod sa konsehal, walay lahi nga gigahin nga pundo alang sa laing Christmas bonus sa mga JO tungod kay ang P5,000 nga PEI naglakip na sa regular, casual, ug JO personnel, sama sa ilang nadawat sa miaging tuig.
Dili angay magdahom ang mga JO og dugang P5,000 ngadto sa P7,000 gawas sa PEI.
Niadtong Disyembre 2025, nakadawat og hangtod P7,000 ang mga kwalipikadong JO ug contract of service workers, apan usa kadto ka gratuity pay ubos sa Administrative Order 39 ug dili Christmas bonus.
Ang maong isyu sa bonus nitumaw samtang nagpas-an ang Cebu City og halos P1 ka bilyon nga gasto sa paghakot ug paglabay sa basura karong tuiga.
Gikan sa inisyal nga P550 milyones sa 2026 annual budget, napugos ang siyudad sa paggahin og dugang P400 milyones ubos sa Supplemental Budget 1 human nasira ang Binaliw landfill tungod sa trashslide niadtong Enero 8, ug kinahanglan nang ihatod ang basura ngadto sa pribadong landfill sa Lungsod sa Aloguinsan.
Nangayo pa og dugang halos P100 milyones ang administrasyon alang sa gasto sa basura karong Disyembre, gawas pa sa giatubang niining P130 milyones nga bayranan ngadto sa Prime Integrated Waste Solutions Cebu, ang operator sa Binaliw landfill, nga kasamtangang gisusi pa ni City Administrator Briccio Joseph Boholst. /