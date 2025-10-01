P20/kilo nga bugas ipabaligya sa mga dapit nga naigo sa linog

Manila– Ipatuman sa gobiyerno ang P20 per kilo rice program niini ngadto sa mga lugar sa Visayas nga naigo sa linog nga magnitude 6.9 sulod sa labing menos usa ka bulan, pahibalo ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ning Miyerkules, Oktubre 1, 2025.
Sa usa ka interbyu atol sa 47th ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry sa Pasay City, si Laurel niingon nga usa ka grupo ang gipadala aron pagsusi sa mga dapit nga grabeng naapektuhan sa linog nga niigo sa Bogo City, Cebu niadtong Martes sa gabii, Septiyembre 30.
“We are food secure at the moment. We have enough supplies,” matod ni Laurel.
“Pinabukas ko na ‘yong 20-peso rice also in the area na tinamaan for all, for at least one month para makatulong while recovering, including in Masbate and Eastern Samar,” dugang niya.
Si Assistant Secretary Arnel de Mesa, tigpamaba sa Department of Agriculture (DA), niingon nga ang ahensya andam usab nga mohatag og gikinahanglang tabang sa mga mag-uuma nga naapektuhan sa linog.
Matod niya nga ang DA naghuwat pa sa pasiunang mga taho sa danyos nga naangkon sa sektor sa agrikultura, lakip na sa mga dalan gikan sa umahan paingon sa merkado sa rehiyon.
Ang tibuok Probinsya sa Sugbo gibutang ubos sa state of calamity ning Miyerkules.
Labing menos, kapin na sa 60 ka mga tawo ang gikatahong namatay samtang daghan ang naangol tungod sa linog.
Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council nagpabilin pa sa pag-validate sa mga taho sa mga nangamatay. / PNA