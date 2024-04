P20/kilo sa bugas di imposible sa subsidy

Ang gisaad nga P20 matag kilo sa bugas humay matuman, apan una, gikinahanglan nga ang nasudnong kagamhanan agresibo sa pag-subsidize o pag-abaga hangtod sa 50 porsiyento sa gasto sa produksiyon sa mga mag-uuma, matod sa usa ka opisyal sa agri-fishery-forestry cooperative niadtong Huwebes, Abril 18.

Si Cresente Paez, chief executive officer sa Philippine Family Farmers Agriculture Fishery Forestry Cooperatives Federation (Agricooph), niingon nga ang taas nga gasto sa produksiyon sa humay maoy nagpamahal sa bugas sa kamerkaduhan ug dili na makab-ot ang P20 matag kilo.

“It’s a question only of inputs, kon mahal ang inputs mo. Mahal man ang produkto mo,” matod ni Paez.

Si Paez, sa usa ka interview sa sidelines sa 6th General Assembly sa Agricooph niadtong Huwebes, Abril 18, sa Elizabeth Cebu Hotel sa dakbayan sa Sugbo, nagkanayon nga ang federation sa mga kooperatiba karon nanimpalad sa pagpalambo sa produksyon sa bugas sa nasod nga moabot og P20 matag kilo.

Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nihimo og saad sa eleksyon niadtong 2022 nga pakunhuran ang presyo sa bugas ngadto sa P20/kg.

Ang nag-unang hinungdan nga nakaapekto sa gasto sa produksiyon mao ang mahal nga mga input sa umahan sama sa mga abono, ug ang taas nga gasto sa pagtrabaho sa tawo sa mga umahan, si Paez niingon.

Matod niya nga nga kon madugangan sa gobyerno ang kasamtangang subsidy sa mga abono ug ma-subsidize ang 100 porsyento ang mga paningkamot sa mekanisasyon sa mga makinarya sa panguma makunhuran usab ang gasto sa pagtrabaho.

“May subsidy naman sa fertilizer, may subsidy sila sa mechanization, may subsidy din sila sa working capital, pero dili sa level na wide ang kanyang impact. Medyo pocket size pa siya, dahil may adunay mga organisasyon na hindi dili pa ready,” matod ni Paez.

Kon itandi ang mga nasod sa Southeast Asia sama sa Thailand ug Vietnam, adunay mga programa ang ilang gobyerno diin kini naghatag og subsidized nga farm inputs ug makinarya sa ilang mga mag-uuma sa humay, nga naghimo sa ilang produksyon nga mas barato, si Paez niingon.

Ang mas barato nga gasto sa produksiyon nagpasabot nga ang mga mag-uuma makapaus-os sa presyo sa bugas. Nga nakabentaha sa maong mga nasod sa natad sa pag-export sa bugas sa silingang mga merkado sama sa Pilipinas, dugang niya.

Sa Europe, si Paez niingon nga ang subsidy sa gobyerno dili moubos sa 50 porsyento sa gasto sa produksiyon, sa ingon nagpagaan sa ilang mga mag-uuma gikan sa taas nga mga input sa umahan ug ma­kinarya. / EHP