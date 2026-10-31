P20kl. nga bugas ibaligya og balik sa isla sa Olango

Gibalik sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang P20 kada kilo nga bugas nga programa alang sa mga residente sa Isla sa Olango taliwala sa padayong pagsaka sa presyo sa mga palaliton.
Mismo si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan ang nipahibawo sa pagbalik human sa padayong hangyo sa mga residente nga pabalikon ang baratong bugas.
Unang tagaan og prayoridad sa maong programa ang mga senior citizen, persons with disabilities (PWDs), miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps), solo parents, ug ang mga kabos nga pamilya.
Giawhag ang mga benepisyaryo nga gustong mopalit nga moadto sa ilang matag barangay ug magdala og pormal nga valid ID.
Nagsugod na ang pagpanghatag sa Barangay Tingo niadtong Huwebes, Oktubre 29, 2026, nga gisundan sa Baring ug Talima sa Biyernes, Oktubre 30.
Mopadayon ang maong distribusyon sa mga mosunod nga adlaw ug barangay: Nobyembre 5: Caw-oy . Nobyembre 6: Sta. Rosa , Nobyembre 7: Sabang , Nobyembre 9: San Vicente , Nobyembre 10: Tungasan ug Pangan-an, Nobyembre 11: Caohagan ug Nobyembre 13: Caubian.
Gipasabot ni Mayor Chan nga ang maong programa gipatuman aron makatabang sa pagpamenos sa gasto sa matag panimalay labina nga ang presyo sa komersiyal nga bugas sa merkado nagkantidad karon og P50 hangtod P60 kada kilo.
Gihisgutan usab sa mayor ang usa sa mga nakapahimulos kaniadto nga nag-ingon nga ang nadaginot nilang kwarta gikan sa P20 nga bugas nagamit nila alang sa pagkaon ug bawon sa ilang mga anak sa eskwelahan. / DPC