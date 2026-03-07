P20kl. nga bugas mapalit na unya sa Bigasan ng Bayan sa Lapu-Lapu

Gisugdan na sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang pagpangandam alang sa paglusad sa ‘Bigasan ng Bayan.’
Pinaagi niini, ang mga Oponganon makapahimulos na unya sa baratong bugas nga mapalit lang og P20 matag kilo ubos sa food security initiative sa nasudnong kagamhanan.”
Sila si Department of Agriculture (DA) Engineering Program Manager Primel John Vergara ug Benjie Bala nakigtagbo kang Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan atol sa usa ka courtesy visit aron ipresentar ang gisugyot nga pagpatuman sa programang Bigasan ng Bayan sa dakbayan.
Kini pinaagi sa usa ka memorandum of agreement uban sa lokal nga kagamhanan.
Sa maong tigom uban sa mga opisyal sa DA, gihisgutan usab ang giplano nga pagbaligya og subsidized nga bugas ubos sa inisyatiba nga Kadiwa ng Pangulo.
Gipahibawo ni Chan nga ang sugyot naglakip sa pagbaligya og bag-ong ginaling nga bugas gikan sa National Food Authority (NFA) sa presyong P20 matag kilo sa mga pinili nga Kadiwa ng Pangulo outlets, diin ang Lapu-Lapu City Public Market maoy usa sa mga gitumbok nga lokasyon.
Ang maong programa punduhan sa hingpit sa DA, samtang ang kagamhanan sa dakbayan maoy mohatag sa logistical ug operational nga suporta.
“Kami nanghinaot nga malusad kini nga programa sa sayo pa sa Abril, diin ang posibleng dapit anaa sa Lapu-Lapu City Public Market, ug kami usab nagsusi sa pagtukod og hub sa Isla sa Olango aron ang atong mga barangay sa isla maka-access usab og barato nga bugas,” matod ni Chan.
Gilusad sa nasudnong kagamhanan ang Kadiwa ng Pangulo “Bigasan ng Bayan,” usa ka nationwide initiative nga gidesinyo aron makahatag og barato nga bugas direkta ngadto sa mga konsumidor samtang nagsuporta sa mga lokal nga mag-uuma.
Pinaagi niini nga programa, ang bugas ibaligya sa mas ubos nga presyo, usahay moabot og P20–P29 matag kilo, depende sa dapit ug sa kakuhaan sa suplay.
Gipatuman sa DA sa pakigtambayayong sa mga local government units (LGUs) ug partner agencies, kini nga programa nagtangtang sa mga middlemen , nga nagtugot sa mga mag-uuma ug gagmayng prodyuser sa pagbaligya sa ilang abot direkta ngadto sa mga panimalay.
Ang “Bigasan ng Bayan” kabahin sa mas lapad nga inisyatiba sa Kadiwa ng Pangulo, nga naglakip sa mga merkado nga nagtanyag og nagkadaiyang produkto sa agrikultura sama sa mga utanon, prutas, karne, ug seafood.
Ang mga Kadiwa outlets bukas adlaw-adlaw. / DPC