P20M na ‘nagasto’ ni VP Sara sa iyang mga biyahe

Nakagasto na ang Office of the Vice President (OVP) og kapin sa P20 milyunes sa mga lokal ug international nga biyahe ni Bise Presidente Sara Duterte sulod ning tuiga.
Base sa rekord nga gipagawas sa OVP, niabot og P20,680,896.19 ang tanang gasto diin P7,473,887.70 ang gigamit alang sa internasyonal nga biyahe ug P13,207,008.49 alang sa lokal nga pagbiyahe, lakip ang gasto para sa security ug civilian personnel.
Matod sa OVP, wala’y bisan usa ka kantidad nga gigasto para kang Duterte personal sa iyang internasyonal nga pagbiyahe. Giingon sa OVP budget division chief Kelvin Gerome Teñido nga ang kantidad alang sa internasyonal nga biyahe gigamit lamang para sa security detail ug close-in personnel ni Duterte.
Gipadayag sa bise presidente nga wala siya mogamit og pundo sa gobiyerno alang sa personal nga biyahe gawas sa nasod. Ilabi na nga nagkanunayan siya sa pagbiyahe paingon sa The Hague, Netherlands aron bisitahon ang iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga nag-atubang og reklamo sa crime against humanity.
Sa 2025 national budget, P62.5 milyunes ang gitagana alang sa biyahe sa OVP, P31.5 milyunes niini alang sa internasyonal ug P31 milyunes alang sa lokal nga pagbiyahe. Sa 2026 budget proposal, nangayo ang OVP og mas ubos nga pundo nga P20 milyunes alang sa biyahe sa bise presidente paingon sa gawas sa nasod.