P20M nga sigarilyo nasakmit

Mokabat sa P20 milyones ang balor sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa kapulisan sa Probinsya sa Sugbo atol sa checkpoint opertation sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Santander niadtong alas 11:00 sa gabii, Sabado, Enero 10, 2026.
Ang mga sakop sa Santander Municipal Police Station sa Cebu Police Provincial Office uban sa Regional Mobile Force Battalion 7, Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Division ug ang Regional Special Unit 7. Mi-abag sab ang Philippine Coast Guard, Bureau of Customs ug Bureau of Internal Revenue (BIR) nakadawat og report nga adunay suway nga pagpayuhot sa mga illegal nga sigarilyo sakay sa trak de karga.
Atol sa checkpoint nasigpatan ang usa ka closed van ug sa dihang gisusi ang mga gikarga, nasuta ang ang 200 ka kahon sa sigarilyo.
Ang matag kahon dunay 50 ka ream sa sigarilyo nga imported ang brand ug nasubay sa BIR nga wala ni malakip sa listahan nga registered tobacco products nga legal nga mabaligya sa Pilipinas.
Tungod niini gisakmit sa mga operatiba ang maong mga kontrabando samtang ang drayber ug duha niya ka pahinante nga pulos taga Barangay Ajong, Lungsod sa Sibulan, Negros Oriental kasamtanga’ng gikustodiya sa Regional Special Project Unit 7.
Sa nakuha nga impormasyon nga ang maong kargamento gikan kini sa Negros Oriental ug sa dihang napara sa checkpoint ug gipangayoan og mga dokumento sa pag biyahe sa maong mga sigarilyo wala kini maka pakita.
Kaso sa kalapasan sa Customs Modernization and Tariff Act (Republic Act 10863) ug Section 263 of the National Internal Revenue Code diin nagsilot niadtong maghupot, ibiyahe ug mo apud-apud sa way buhis nga produkto nga sigarilyo.
Sigun sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo nga ang maong operation kabahin sa walay hunong nga kampanya sa gobyerno batok sa pinayuhot nga sigarilyo nga wala mobayad og buhis.
Si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., hepe sa Cebu Police Provincial Office midayeg sa iyang mga sakop ug ubang ahensya sa gobyerno nga naka sakmit sa maong gidaghanon sa kontrabando.
Dugang ni Mangelen nga ang CPPO magpadayon sa pagpalig-on sa border security operations sa probinsya sa Sugbo ug ang pakig alayon sa nasudnong ahensya aron pagpuhag sa smuggling networks nga naglihok sa hurisdiksyon sa lalawigan. /