P20M nga smuggle nga sigarilyo sa Negros Oriental, na-intercept

Nasakmit sa Philippine National Police (PNP) Highway Patrol Group (HPG) ang gibanabanang P20 milyunes nga balor sa gipayuhot nga mga sigarilyo sa Negros Oriental.
Sa usa ka press conference niadtong Lunes, Oktubre 13, 2025, si Police Colonel Hansel Marantan, ang acting director sa HPG, niingon nga atol sa usa ka intelligence-driven operation niadtong Sabado, Oktubre 11, 2025, ang mga sakop sa Regional Highway Patrol Unit–Negros Island Region (RHPU-NIR), sa pakigtambayayong sa ubang law enforcement units, nakasakmit sa usa ka gibiyaan nga trak sa Barangay Nagbola-ao, Lungsod sa Basay nga puno sa mga master cases sa gidudahang walay buhis nga mga sigarilyo nga gibanabanang mokabat sa P20 milyunes.
Mga kaso sa paglapas sa Republic Act 12022, o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, ug Republic Act 8424, nga naila sab isip National Internal Revenue Code ang ipasaka batok sa tag-iya sa trak.
Niingon si Marantan nga ang HPG, kauban ang ubang mga yunit sa PNP, nagpadayon sa paggukod sa mga sindikato nga nalambigit sa cigarette smuggling.
“Let me be clear: smuggling is not just theft from the government — it is funding for criminal syndicates, and we will go after those who profit from it,” iyang gidugang.
Ang operasyon kabahin sa gipahugtan nga kampanya sa PNP batok sa smuggling ug economic sabotage. / TPM / SunStar Philippines