P211M nga settlement tali sa Apo Land gipanalipdan

Gipanalipdan sa buhatan sa Gobernador ang gisugyot nga compromise settlement tali sa Apo Land and Quarry Corp. (ALQC) ug sa Kagamhanan sa Probinsiya, nunot sa pag-ingon nga duna nay susamang kasabutan nga nahitabo kaniadto sa miaging administrasyon.
Sumala ni Cebu Province Assistant Administrator Aldwin Empaces, duna nay nakab-ot nga compromise agreement uban sa Dolomite Mining Corp. (DMC) kaniadto ubos sa pagdumala ni Gobernador Gwendolyn Garcia.
Ang DMC duna untay kinatibuk-ang assessment nga P855,903,045.05, apan ang gipirmahan nga compromise agreement anaa lang sa kantidad nga P56,319,119.29.
Subay niini, gipasabot ni Legal Officer Resti Arnaiz nga samtang duna pay nagpaabot nga kaso tali sa Probinsiya ug ALQC, dunay nahitabong mediation proceedings diin ang kompaniya nagsugod og tanyag og kantidad alang sa husay niadtong Agusto 2025, apan kini gibalibaran sa buhatan sa gobernador.
Duna pay laing mga tanyag gikan sa ALQC niadtong Septiyembre, Oktubre, ug Disyembre, apan padayon kining gipugngan.
Matod ni Arnaiz, ang mediation mahimong mahitabo bisan pa man og duna nay nagpadayon nga kaso aron malikayan ang taas nga proseso sa pagdungog sa korte.
Niadtong Enero 2026, ang duha ka partido nagkasabot na sa kantidad nga P211 milyunes.