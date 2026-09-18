P22.8M corn dryer sa Medellin mosugod na sa operasyon

Magsugod na sa ilang operasyon sa ikaduha o ikatulo nga semana sa Oktubre ang P22.8 million nga corn dryer sa Lungsod sa Medellin aron tabangan ang mga mag-uuma sa amihanang bahin sa Sugbo.
Matod ni Engr. Ceferino Lague Jr., gikan sa Cebu Provincial Agriculture Office, nagsugod ang pagpatudlo sa pasilidad niadtong sayong bahin sa 2025 ubos sa "Sugbo Maisan" program.
Apan nalangan ang pag-abli niini tungod sa 6.9 magnitude nga linog niadtong Septiyembre 30, 2025, nga nakadaot sa mga linya sa kuryente ug nakapahadlok sa mga trabahante tungod sa sige'g aftershock.
Hinuon, nahuman na ang pag-ayo sa maong building ug hapsay na ang kahimtang niini.
Ang mga mag-uuma sa Medellin, San Remigio, Bogo City, ug Daanbantayan mao ang makapahimulos niini.
Makasulod ug makasugakod kini og hangtod 60 ka tonelada nga mais gamit ang upat ka makina.
Gastuan kini og P5.9 million para sa building ug P16.9 million para sa mga makina ug kagamitan.
Nagkinahanglan kini og espesyal nga linya sa kuryente.
Nakig-alayon na ang Kapitolyo sa Cebeco II para sa 8 hangtod 9 ka kilometro nga linya sa kuryente gikan sa Brgy. Curva padulong sa Caputatan, Medellin.
Ang Kapitolyo ang mobayad niini pinaagi sa datahan nga billing matag bulan.
Magsugod ang testing sa mga makina sa sunod buwan natunong sa ting-ani sa mga mag-uuma.
Ang Kapitolyo una ang modala sa operasyon samtang nangita pa sila og pundo ug operator sa gawas.
Tungod sa kalisod sa industriya sa tubo ug sa pagkasira sa Bogo-Medellin Milling Company Inc. (Bomedco) niadtong 2023, gitabangan sa gobiyerno ang mga mag-uuma nga ibalhin sa pagpananom og mais ang mga bakanteng yutang katubhan.
Sumala ni Roldan Saragena, pangulo sa Provincial Agriculture Office, nagrehistro ang Sugbo og 45.21 porsiyento nga pagsaka sa abot sa mais niadtong 2025 nga niabot sa 58,640 metric tons.
Tuyo sa "Sugbo Maisan" nga matabangan ang panginabuhian sa mga mag-uuma ug maseguro nga dili makuwang sa pagkaon ang tibuok Lalawigan sa Sugbo. / CDF